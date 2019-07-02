FETÖ'cü Yargıtay üyelerine hapis cezası

Meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay Üyesi Zekeriya Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyelerinden Zekeriya Erdoğan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yaptığını ancak kamuoyunda önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü heyette yer almadığını söyleyen Erdoğan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Zekeriya Erdoğan'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

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Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak, 8 yıl 9 aya indirildi. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Ramazan Bayrak'a 10 yıl 8 ay hapis

Ramazan Bayrak, ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bayrak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık Bayrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Bayrak'ın avukatı da hazır bulundu.

Doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığını ileri süren Bayrak hakkında, Adli Tıp Kurumundan gönderilen "cezaevi şartlarında kalmasında engel olmadığına" yönelik rapor, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Raporun gerçeği yansıtmadığını ileri süren Bayrak, yaşadığı sağlık sorununa dikkati çekerek tahliyesini istedi.

Bayrak, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.

Yargı bağımsızlığından ve hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadığını ileri süren Bayrak, tutukluluk halinin devamı için neden bulunmadığını savundu. Bayrak, örgütün talimatıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olmadığını iddia ederek, beraatini talep etti.

Ramazan Bayrak ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Alikanoğlu tarafından açıklandı.

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Ramazan Bayrak'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıl 8 aya indiren mahkeme heyeti, Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Her iki karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.