FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polisiyle dev operasyon

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin’de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



