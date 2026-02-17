FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 70 gözaltı

Edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin’de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.