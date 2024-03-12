|
Gündem

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Beş şüpheli gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

08:38 - 12/03/2024 Salı
IHA
İzmir'deki FETÖ operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavıığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon gerçekleşti.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla gece saat 01.00 sıralarında harekete geçildi.


5 şüpheli gözaltında


Ekipler tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli Ankara'da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.


Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.




#FETÖ
#TSK yapılanması
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye yeni zam oranı belli oldu: 10.000 TL emekli maaşı alana yüzde 11.54 puanlık artış...