FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Beş şüpheli gözaltında

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen ve dört kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. Başka bir kazada ise, ünlü basketbolcunun kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR dorsesi devrilmiş ve yaralanmıştı. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.