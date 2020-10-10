Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖnünA5leri inkar etti
ANKARA

FETÖ’nün ‘A5’leri inkar etti

FETÖ içinde “teslimiyeti, sadakati ve bağlığı en üst seviyede olan kişiler” için kullanılan “A5” koduyla kodlanan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cemil Ceylan
Cemil Ceylan

Hakkındaki yakalama kararını öğrenince gaybubet evinde saklanmaya başlayan Ceylan’ın, FETÖ’nün emniyet imamlarından “Kozanlı Ömer” lakaplı Osman Hilmi Özdil ile telefon irtibatı çıktı. Şüphelinin Özdil ile 2013 yılında telefon görüşmesi yaptığı ve mesajlaştığı belirlendi. Ceylan savunmasında Osman Hilmi Özdil’i tanımadığını ve görüşmenin içeriğini hatırlamadığını iddia etti. Ceylan’ın, ByLock’tan da FETÖ’nün eski emniyet müdürleri Lokman Kırcılı, Cihangir Çelik ve Kadir Ay ile görüştüğü belirlendi. İki şüpheli de FETÖ’cü olmadıklarını iddia etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten şüpheli Hüsrev Salmaner, suçlamaları inkar etti ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını iddia etti.

AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu
GÜNDEM
AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu
Abone Ol Google News
Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

​Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı.
Yerleşime de açılsın

Yerleşime de açılsın

​Yeni Şafak 46 yıl sonra açılan Maraş'ta halkın nabzını tuttu.
Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın

Kültürel soykırım

Kültürel soykırım

​Karabağ'da 67 camiden sadece 1 tanesi ayakta.
Azmettirenler<br>hesap vermeli

Azmettirenler
hesap vermeli

​Gerçek failler hak ettikleri cezayı almadı.
Cenazesine<br>bile rahat yok

Cenazesine
bile rahat yok

​Darbeci Sisi naaşları vermiyor.

Kim azalmadığını söyleyebilir?

Kim azalmadığını söyleyebilir?

​Bakan Koca vakaların gizlendiği iddiasına yanıt verdi.
Fransa'da salgın <br>kontrolden çıktı

Fransa'da salgın
kontrolden çıktı

Günlük koronavirüs vakaları ilk kez bu sayıya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ruh hali

Kılıçdaroğlu'nun
ruh hali

'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu.
Trump azledilecek mi?

Trump azledilecek mi?

Görevine devam edip edemeyeceğine komisyon karar verecek.
Ağır hastalar için <br>yoğun mücadele

Ağır hastalar için
yoğun mücadele

​Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı.

Bir il hariç <br>vakalar azaldı

Bir il hariç
vakalar azaldı

Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
İkinci elde<br>jet hızıyla satılıyorlar

İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.