FETÖ’nün ‘A5’leri inkar etti

Hakkındaki yakalama kararını öğrenince gaybubet evinde saklanmaya başlayan Ceylan’ın, FETÖ’nün emniyet imamlarından “Kozanlı Ömer” lakaplı Osman Hilmi Özdil ile telefon irtibatı çıktı. Şüphelinin Özdil ile 2013 yılında telefon görüşmesi yaptığı ve mesajlaştığı belirlendi. Ceylan savunmasında Osman Hilmi Özdil’i tanımadığını ve görüşmenin içeriğini hatırlamadığını iddia etti. Ceylan’ın, ByLock’tan da FETÖ’nün eski emniyet müdürleri Lokman Kırcılı, Cihangir Çelik ve Kadir Ay ile görüştüğü belirlendi. İki şüpheli de FETÖ’cü olmadıklarını iddia etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten şüpheli Hüsrev Salmaner, suçlamaları inkar etti ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını iddia etti.

GÜNDEM AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in, 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu