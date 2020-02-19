FETÖ’ye dev operasyon

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü üç ayrı soruşturma dosyasında, çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmaları 3 ayrı operasyonda 582 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 101’i muvazzaf toplam 157 TSK mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

1088'İNİN SINAVI ŞÜPHELİ

Operasyonlardan ilki, 2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavındaki soru hırsızlığına ilişkin oldu. Soruşturma kapsamında bilirkişilerce 6 kriter üzerinden yapılan incelemede, sınavı asil ve yedek olarak kazanan bin 800 şüpheliden bin 88'inin şüpheli olduğu tespit edildi. Başsavcılık, ilk etapta şüphelilerden 467'si hakkında gözaltı kararı verdi. 54 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 304 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 98 şüphelinin ise daha önce başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi.

SLAYT ÜZERİNDEN EZBER

Savcılık dosyasına yansıyan itirafçı beyanlarına göre, FETÖ'nün sınava girecek polis mensuplarının önceden izin almalarını sağladığı, ardından 15-20 kişilik gruplar halinde evlerde toplayarak slayt üzerinden sınavda çıkacak soruları ve cevaplarını ezberlettiği belirtildi. Bazı polislerin de soruları örgüt içi toplantılarda elden dağıtılarak ezberlemelerinin sağlandığı kaydedildi. Şüphelilerin sınavdan önce ele geçirdikleri soru ve cevaplarla girdikleri sınavlardan yüksek puan alarak komiser yardımcısı olduğu belirlendi.

24'Ü AKTİF GÖREVDE 43 ANKESÖRCÜ

Yine FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde operasyon gerçekleştirildi. Örgütün TSK'daki mahrem haberleşme yöntemi olan ankesör soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ünün yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Gözaltı listesindeki şüphelilerden 24'ünün aktif görevde olduğu bildirildi. Bunların da 8'inin yarbay ve teğmen olarak görev yaptığı, 16'sının ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Diğerlerinin ise ihraç, istifa, naklen tayin gibi gerekçelerle TSK'dan ayrıldıkları kaydedildi.

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Adaletteki mahreme operasyon

Bir diğer operasyon da FETÖ’nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik oldu. Aralarında katip, infaz koruma memurları ve sivil imamların da bulunduğu 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 37’sinin mahrem sorumlu, 34’ünün de söz konusu sorumlularla irtibatlı Adalet Bakanlığı personeli olduğu kaydedildi. 33’ü aktif görevdeki 50 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 21 kişinin ise arandığı bildirildi. Öte yandan, örgütün adalet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 270’i mahrem imam olmak üzere 3 bin civarında şüpheli tespit edilmişti. Operasyonun ilk dalgası ise Aralık 2019’da gerçekleştirilmişti. İlk operasyonda da 240 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.