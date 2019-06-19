FETÖ’ye topyekun baskın

Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adıyaman ve Erzincan’da yürütülen soruşturmalar kapsamında 65’i muvazzaf 194 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunlar arasında çok sayıda rütbeli asker de var. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. İzmir’de ise 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK’den ilişikleri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüpheli için operasyonun düğmesine basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya’da 63 şüpheliden 17’si yakalandı. Bursa’da da 14’ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa’nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Yalova’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adıyaman’da esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan, Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas’taki bazı adreslere de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3’ü muvazzaf, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhasebeci yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli olan Enver Sevindik geçtiğimiz ay, emniyet ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakayı ele verdi. Sevindik’in üzerinden 2 adet Türk Telekom Ankesörlü telefon kartı çıktı. Sevindik’in 1994 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Moldova’da örgüte bağlı bir okulda lise öğrencilerine Bilgisayar dersi verdiği belirlendi. Türkiye’ye dönüş yaptığı ve örgüte bağlı Fatih Koleji’nde muhasebe bölümünde çalıştığı tespit edilen Sevindik’in Bylock kullanıcısı olduğu saptandı.