Gündem FETÖye topyekun baskın
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’ye topyekun baskın

Yurtiçinde terör örgütü FETÖ’ye yönelik topyekun operasyon için düğmeye basıldı. Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adıyaman ve Erzincan’daki operasyonlarda 194 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ekipler, belilrlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, belilrlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adıyaman ve Erzincan’da yürütülen soruşturmalar kapsamında 65’i muvazzaf 194 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunlar arasında çok sayıda rütbeli asker de var. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. İzmir’de ise 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK’den ilişikleri kesilen 17 olmak üzere toplam 65 şüpheli için operasyonun düğmesine basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Konya’da 63 şüpheliden 17’si yakalandı. Bursa’da da 14’ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa’nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Yalova’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Adıyaman’da esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan, Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas’taki bazı adreslere de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3’ü muvazzaf, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • Muhasebeci yakalandı
  • Fetullahçı Terör Örgütü’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli olan Enver Sevindik geçtiğimiz ay, emniyet ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakayı ele verdi. Sevindik’in üzerinden 2 adet Türk Telekom Ankesörlü telefon kartı çıktı. Sevindik’in 1994 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Moldova’da örgüte bağlı bir okulda lise öğrencilerine Bilgisayar dersi verdiği belirlendi. Türkiye’ye dönüş yaptığı ve örgüte bağlı Fatih Koleji’nde muhasebe bölümünde çalıştığı tespit edilen Sevindik’in Bylock kullanıcısı olduğu saptandı.

2 bakanlıkta FETÖ soruşturması: 18 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
2 bakanlıkta FETÖ soruşturması: 18 kişi için gözaltı kararı
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalaryapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.
Bin yıldır bu topraklardayız

Bin yıldır bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Birbirlerini yalanladılar

Birbirlerini yalanladılar

Küçükkaya 3 dakika dedi, İmamoğlu 20 dakika.
Pentagon'da<br>sil baştan

Pentagon'da
sil baştan

S-400 mektubuyla tepki çekmişti, koltuktaki ömrü kısa sürdü.
42 yıl sonra açılacak

42 yıl sonra açılacak

KKTC'den önemli karar, 'Hayalet Şehir' açılıyor.
TBMM'den geçti

TBMM'den geçti

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi.
Zalimler için<br>yaşasın cehennem!

Zalimler için
yaşasın cehennem!

Erdoğan, gıyabi cenaze namazında konuştu.
Yağmur'u<br>yazana kadar 3 ay<br>duvarlarla konuştum

Yağmur'u
yazana kadar 3 ay
duvarlarla konuştum

​Nurullah Genç, roman tadındaki hayat tecrübesini GZT'ye anlattı.
6 kişinin<br>cesedi bulundu

6 kişinin
cesedi bulundu

Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi kayıp.
Salah'ın<br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz
Gündem

TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz

TÜRGEV, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'nun ortak yayında yapmış olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan açıklamada, "Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yapılan uyarılarda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.