Fidan bugün gidiyor: İran'la gündem Suriye ve enerji

Son iki haftada Irak, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere ziyarette bulunarak diplomasi trafiğini hızlandıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine bugün İran’a gidiyor. Fidan’ın ajandasında iki ülke arasındaki iş birliklerinin yanı sıra Türkiye-Suriye normalleşmesinde son durum ve enerji konuları yer alıyor.

Görüşmelerde İran ile Türkiye iş birliğini her alanda ilerletmeye yönelik konular ele alınacak. Mevkidaşlar, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki ülke arasındaki iş birliklerinin yanı sıra Türkiye-Suriye normalleşmesinde son durum ve enerji konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Diplomasi trafiğine ilk olarak 22 Ağustos’ta Irak ile başlayan Fidan, Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Burada Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Başbakan Sudani tarafından kabul edilmişti. Irak ziyaretinin ardından 26 Ağustos’ta Ukrayna’ya geçen Fidan, Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Kuleba ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki temaslarının ardından 30 Ağustos’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşme oldukça detaylı ve gündemi yoğundu. Hakan Fidan Moskova temaslarının ikinci gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti.