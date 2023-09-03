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Fidan bugün gidiyor: İran'la gündem Suriye ve enerji

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle yarın İran'a ziyaret gerçekleştirecek.

Canberk Doğan
04:00 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakan Fidan.

Hakan Fidan.

Son iki haftada Irak, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere ziyarette bulunarak diplomasi trafiğini hızlandıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine bugün İran’a gidiyor. Fidan’ın ajandasında iki ülke arasındaki iş birliklerinin yanı sıra Türkiye-Suriye normalleşmesinde son durum ve enerji konuları yer alıyor.

NORMALLEŞMEDE SON DURUM

Görüşmelerde İran ile Türkiye iş birliğini her alanda ilerletmeye yönelik konular ele alınacak. Mevkidaşlar, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki ülke arasındaki iş birliklerinin yanı sıra Türkiye-Suriye normalleşmesinde son durum ve enerji konularının da görüşülmesi bekleniyor.

13 günde dört ülke

Diplomasi trafiğine ilk olarak 22 Ağustos’ta Irak ile başlayan Fidan, Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunmuştu. Burada Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Başbakan Sudani tarafından kabul edilmişti. Irak ziyaretinin ardından 26 Ağustos’ta Ukrayna’ya geçen Fidan, Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Kuleba ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki temaslarının ardından 30 Ağustos’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşme oldukça detaylı ve gündemi yoğundu. Hakan Fidan Moskova temaslarının ikinci gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti.



#Hakan Fidan
#İran
#Suriye
#Politika
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