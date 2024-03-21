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Fidan nükleer enerji zirvesinde

Canberk Doğan
04:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:47 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Türkiye, Akkuyu ile girmeye hazırlandığı nükleer enerji arenasında önemli bir zirveye katılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Brüksel’de Belçika’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Heyet başkanı olarak devlet/hükümet başkanları oturumunda hitapta bulunacak olan Fidan Türkiye’nin nükleer enerjiye bakış açısı ve enerji güvenliği hakkında muhataplarına bilgi verecek.

18 ÜLKENİN DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

Fidan’ın bölgenin enerji güvenliğine katkıları hakkında uluslararası muhataplara bilgi aktarma ve fikir alışverişinde bulunması da hedefleniyor. Zirveye, 18 ülkeden hükümet ve devlet başkanı veya yardımcısı ile AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanları, 17 ülkeden de bakan ve kıdemli yetkililer seviyesinde katılım sağlayacak.





#Hakan Fidan
#Politika
#Enerji
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