Fidan nükleer enerji zirvesinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan, heyet başkanı olarak 21 Mart sabahı düzenlenmesi öngörülen oturumda hitap edecek. Öğlen bakanlar oturumu, öğleden sonra ilgi duyan bakanların ve diğer üst düzey kişilerin katılacağı 4 ayrı panel yapılacak. Zirveye 18 ülkeden hükümet/devlet başkanı veya yardımcısı ile AB Konseyi ve Komisyonu başkanları, 17 ülkeden de bakan ve kıdemli yetkililer seviyesinde katılım sağlanacak. Zirve sonunda ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.