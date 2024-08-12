Filistinli anneler umutlarını sakın kaybetmesin

Esed rejiminin saldırılarında 2 çocuğunu kaybeden Salih, göç ettiği İdlib’te kısıtlı imkanlarla önce kendi çocuğuna müfredat hazırladı, ardından da arkadaşlarının çocuklarına eğitim vermeye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) desteğiyle İdlib’te çocuklara eğitim vereceği bir binaya kavuşan Salih, umut dolu hikayesini Yeni Şafak’a anlattı.
2 oğlunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunduğunu söyleyen Salih, “Kendi bölgemizde çocuklar için okul inşa etmeye niyetlendim. Yalnız 200 dolarım vardı. Türkiye Diyanet Vakfı destek oldu ve 2. Abdülhamid Han Okulu’nu inşa ettik” dedi. Anaokulundan ortaokula kadar çoğu yetim 600 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Salih, Filistinli annelerle acılarının ortak olduğunu kaydetti:
“Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Nerede mazlum bir coğrafya varsa Türkiye orada. Filistin’deki kardeşlerimiz de uzun yıllardır zulüm altında mücadele veriyor. Bizler de Filistinli annelerle ortak acılara sahibiz. Onlar da evlatlarını kaybediyor, biz de kaybettik. Onlar için çok dua ediyoruz. Evlatlarını kaybeden her Gazzeli anne umutlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri için mücadele etmeli.”