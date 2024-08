Filistinli anneler umutlarını sakın kaybetmesin

Katil İsrail, Gazze'de on aydır soykırım yapıyor. Siyonistler, Filistinlileri haince katletmekten bir an olsun geri adım atmadı. Babası, ağabeyi, kuzenleri ve aile üyeleri şehit olan Gazzeli kız Maram, yaşadıklarını hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı. Maram, "Babamı, amcamı, abimi bekliyordum. Kardeşimin bacakları kesildi, bütün kuzenlerim yandı ve biri şehit oldu. Bizden alacakları kimse kalmadı." sözleriyle acısını ifade etti. Yaşadıklarına rağmen Allah'tan umudunu kesmeyen her Gazzeli gibi Maram'da, "Rabbim, Yahudi’den intikamımızı al. Onlara karşı bize Allah yeter." dedi.