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Film gibi operasyon: Hem kadın hem erkek gibi konuştu

Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede 'uzlaştırmacı' olarak kendini tanıtan görevliler tarafından dolandırıldıklarını belirten bazı kişilerin müracaatı üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkardı. Seslerini kadın sesine benzeterek taciz suçlamasıyla vatandaşları dolandıran ve sözde avukat aracılığıyla paralarını alan 5 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yıllarda kendilerini "polis, savcı ve hakim" olarak tanıtıp binlerce vatandaşı mağdur eden dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı vatandaşların adliyede "uzlaştırmacı" olarak kendini tanıtan görevliler tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile çalışma başlatan ekipler, teknik takip sonucunda dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı.

Polisten film gibi operasyon: Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırdılar
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Polisten film gibi operasyon: Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırdılar
Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli dolandırıcılık çetesini çökertti. Gerçekleştirilen operasyonda, seslerini kadın sesine benzeterek taciz suçlamasıyla vatandaşları dolandıran ve sözde avukat aracılığıyla paralarını alan 5 şüpheli 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yakalandı.

Hesap numarası bile yollamışlar

4 ay süren teknik ve fiziki takipte dolandırıcıların tuzağına düşürdüğü mağdurları telefonla arayarak, "Bir kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben hanımefendinin avukatıyım, dava açılması için bana masraf ödedi. Eğer uzlaşmak istiyorsanız müvekkilimle görüşüp anlaşın" yalanıyla kandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların mağdurlara avukatlık masrafını gönderebilecekleri bir de hesap numarası yolladığı tespit edildi.

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Sesini kadın sesine benzetti

  • Uzlaştırmacı, avukat veya taciz edilen kadın rolüyle telefondaki mağdurları dolandıran zanlının E.Y. olduğu tespit edildi. Mağdurların taciz suçlamasından dolayı avukat olduğunu söyleyen E.Y’nin verdiği numarayı aradığı ancak bu telefonlara da sesini değiştiren E.Y.’nin cevap verdiği belirlendi.

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Kimi zaman Serap kimi zaman Emel

E.Y’nin telefonda kimi zaman kendisini avukat, kimi zaman adliyede çalışan uzlaştırmacı ya da taciz mesajı atılan Emel ya da Serap olarak tanıttığı ortaya çıkarıldı. O anlar zanlı E.Y.’nin eski eşi tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Eski eşi ayrıca polise de ihbarda bulunarak, bu yollarla onlarca insanı dolandırdığı bilgisini verdi.

150 bin lira dolandırmışlar

Ankara Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstanbul merkezli olan çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu yöntemle 81 kişiyi dolandırarak 150 bin lira kazanç elde eden 5 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. E.Y’nin emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf ettiği ve uzun bir süredir geçimini bu şekilde sağladığını söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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