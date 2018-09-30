Fırtına teğet geçince Bodrum'da denize akın ettiler Fırtına teğet geçince sahile akın ettiler Türkiye’nin Ege sahillerini vuracak olan Zorba Kasırgası'nın Bodrum’u teğet geçmesiyle birlikte sahiller insan akınına uğradı. Fırtına yerine güneşli havanın etkili olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Haber Merkezi 30 Eylül 2018, 16:13 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, 16:18 IHA