Fırtına teğet geçince sahile akın ettiler

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirmesiyle Bodrumlular rahat bir nefes aldı.
Dün sahillerde önlem alan şezlongları, şemsiyeleri, masa ve sandalyeleri kaldıran esnaf kasırganın bölgeye uğramayacağını duyunca normal çalışma koşullarına döndü.
Yeniden tatil modu
- Tatil moduna tekrar geçen Bodrum esnafı önlemlerini aldıklarını sevindirici haberin ardından tekrar eski düzenlerine döndüklerini açıkladı. Yerli ve yabancı turist ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
- Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar ise sahillere akın etti. Başta Kumbahçe sahili olmak üzere Bitez, Ortakent, Gümbet ve tüm sahiller vatandaşlarla doldu taştı. Sabah kahvaltısını deniz kenarında yapan vatandaşlar daha sonra denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise akşam saatlerinde ilçede yağmur beklendiği öğrenildi.