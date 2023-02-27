Sürüklenen tekne son anda kurtarıldı
Bodrum'da dün başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Bodrum Kalesi önlerinde, halatın kopması sonucu sürüklenen, 15 metre uzunluğundaki tekne için ekipler harekete geçti.
Bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'KIYEM-6' botu ekibi, kimsenin bulunmadığı tekneyi Bodrum Marina'ya yanaştırdı.
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1 saat önce
Fırtınada sürüklenen tekneyi KEGM ekipleri kurtardı
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