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Fırtınada sürüklenen tekneyi KEGM ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına nedeniyle denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ekiplerce kurtarıldı.

17:28 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Sürüklenen tekne son anda kurtarıldı

Sürüklenen tekne son anda kurtarıldı

Bodrum'da dün başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Bodrum Kalesi önlerinde, halatın kopması sonucu sürüklenen, 15 metre uzunluğundaki tekne için ekipler harekete geçti.
Bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'KIYEM-6' botu ekibi, kimsenin bulunmadığı tekneyi Bodrum Marina'ya yanaştırdı. 





#KEGM
#Muğla
#Bodrum
#fırtına
#tekne
1 saat önce
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Fırtınada sürüklenen tekneyi KEGM ekipleri kurtardı
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