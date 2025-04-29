Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıkmıştı: Bakan Göktaş'tan 3 çocuğunu kaybeden aileye başsağlığı telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki Brumath'taki evlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuklarını kaybeden, Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı Kuru çifti ile telefonda görüştü.

"Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz"

"Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz"

Göktaş, ailenin defin işlemleri için Türkiye'ye geldiğinde de yanlarında olacaklarını, başta psikososyal destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.