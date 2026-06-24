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Gazeteci Ahmet Hakan’ın annesi yoğun bakımda tedavi altına alındı

Gazeteci Ahmet Hakan’ın annesi yoğun bakımda tedavi altına alındı

21:4224/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ahmet Hakan’ın annesi yoğun bakımda tedavi görüyor.
Ahmet Hakan’ın annesi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Gazeteci ve televizyon programcısı Ahmet Hakan’ın annesi Vesile Hanım, bakteriyel pnömoni (zatürre) teşhisiyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvuran Vesile Hanım’ın yapılan tetkiklerinin ardından bakteriyel pnömoni tanısı konuldu. Tedavisinin, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde uzman hekimler tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Vesile Hanım’ın genel sağlık durumunun titizlikle izlendiği, gerekli tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bakteriyel pnömoni; özellikle ileri yaş grubunda yakından takip edilmesi gereken ciddi bir akciğer enfeksiyonu olarak değerlendiriliyor.



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