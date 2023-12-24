Gazze diplomasisi Avrupa’yı ikna etti

Gazze’deki krizin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bölgesel ve küresel mekanizmaları harekete geçirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sonucunda kurulan Temas Grubu, Avrupa ülkelerinin Gazze konusundaki suskunluğunu kırmak için kıtalararası tura çıktı. Temas Grubu bu süreçte, Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, Brüksel, New York, Cenevre, Washington ve Ottava’da yoğun temaslarda bulundu. Temas Grubu son olarak da 15 Aralık’ta ise Nordik ve Benelüks ülkeleri ile Oslo’ya çıkarma yaptı.
İKİNCİ OTURUMDA BÜYÜK FARK SAĞLANDI
ABD’nin 8 Aralık tarihinde BM Güvenlik Konseyi’ne BAE tarafından sunulan ve ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesi üzerine, BM’nin Filistin oturumu 12 Aralık’ta tekrar toplandı. Oturumda, Türkiye dahil 104 ülkenin eş-sunucu olduğu “acil insani ateşkes talebini” içeren karar tasarısı 153 olumlu oyla kabul edildi. Temas Grubu, İslam ülkelerinin ortak tavır sergileyerek ortak diplomatik girişim yapılmasına imkân sağlarken, ilk kez Filistin’i kınamanın ötesine geçilerek, Filistin meselesinde toplumların hissiyatı ve beklentisi doğrudan muhataplara aktarıldı.
27 ÜLKE KARAR DEĞİŞTİRDİ
26 Ekim’de yapılan oylamada Filistin konusunda sessiz kalan 27 ülkenin temaslarla birlikte Gazze’nin haklarının tanınması konusunda fikir birliğine varıldı. Kararını Gazze lehine değiştiren ülkeler ise Arnavutluk, Avustralya, Benin, Burundi, Danimarka, Estonya, Etiyopya, Filipinler, Fiji, Finlandiya, Hırvatistan, Hindistan, İsveç, İzlanda, Japonya, Jamaika, Kamboçya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Letonya, Moldova, Monako, Polonya, Ruanda, Samoa, San Marino, Seyşeller, Sırbistan, Tunus, Tuvalu, Vanuatu, Yunanistan, Zambiya olarak sıralanıyor.