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Gazze diplomasisi Avrupa’yı ikna etti

Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Temas Grubu, Gazze’deki soykırımın sona ermesi için harcadığı diplomasi mesaisi meyvelerini verdi. BM Genel Kurulu’nda çoğunluğu Avrupa ülkesi olan ve daha önce çekimser kalan 27 ülkenin tavrı Filistin lehine değişti.

Canberk Doğan
04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 02:08 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Avrupa ülkelerinin Gazze konusundaki suskunluğunu kırmak için kıtalararası tura çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Avrupa ülkelerinin Gazze konusundaki suskunluğunu kırmak için kıtalararası tura çıktı.

Gazze’deki krizin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bölgesel ve küresel mekanizmaları harekete geçirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sonucunda kurulan Temas Grubu, Avrupa ülkelerinin Gazze konusundaki suskunluğunu kırmak için kıtalararası tura çıktı. Temas Grubu bu süreçte, Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, Brüksel, New York, Cenevre, Washington ve Ottava’da yoğun temaslarda bulundu. Temas Grubu son olarak da 15 Aralık’ta ise Nordik ve Benelüks ülkeleri ile Oslo’ya çıkarma yaptı.

İKİNCİ OTURUMDA BÜYÜK FARK SAĞLANDI

ABD’nin 8 Aralık tarihinde BM Güvenlik Konseyi’ne BAE tarafından sunulan ve ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesi üzerine, BM’nin Filistin oturumu 12 Aralık’ta tekrar toplandı. Oturumda, Türkiye dahil 104 ülkenin eş-sunucu olduğu “acil insani ateşkes talebini” içeren karar tasarısı 153 olumlu oyla kabul edildi. Temas Grubu, İslam ülkelerinin ortak tavır sergileyerek ortak diplomatik girişim yapılmasına imkân sağlarken, ilk kez Filistin’i kınamanın ötesine geçilerek, Filistin meselesinde toplumların hissiyatı ve beklentisi doğrudan muhataplara aktarıldı.

27 ÜLKE KARAR DEĞİŞTİRDİ

26 Ekim’de yapılan oylamada Filistin konusunda sessiz kalan 27 ülkenin temaslarla birlikte Gazze’nin haklarının tanınması konusunda fikir birliğine varıldı. Kararını Gazze lehine değiştiren ülkeler ise Arnavutluk, Avustralya, Benin, Burundi, Danimarka, Estonya, Etiyopya, Filipinler, Fiji, Finlandiya, Hırvatistan, Hindistan, İsveç, İzlanda, Japonya, Jamaika, Kamboçya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Letonya, Moldova, Monako, Polonya, Ruanda, Samoa, San Marino, Seyşeller, Sırbistan, Tunus, Tuvalu, Vanuatu, Yunanistan, Zambiya olarak sıralanıyor.



#Gazze
#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Temas Grubu
44 dakika önce
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