Gazze diplomasisi Avrupa’yı ikna etti

Gazze’deki krizin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bölgesel ve küresel mekanizmaları harekete geçirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi sonucunda kurulan Temas Grubu, Avrupa ülkelerinin Gazze konusundaki suskunluğunu kırmak için kıtalararası tura çıktı. Temas Grubu bu süreçte, Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona, Brüksel, New York, Cenevre, Washington ve Ottava’da yoğun temaslarda bulundu. Temas Grubu son olarak da 15 Aralık’ta ise Nordik ve Benelüks ülkeleri ile Oslo’ya çıkarma yaptı.