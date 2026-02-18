Gazze'deki soykırıma katılanlar deşifre oldu: Türkiye'de olan tutuklansın

İngiltere merkezli araştırma platformu Declassified UK’nin 11 Şubat’ta kamuoyuna açıkladığı resmi belgeye göre, 126 ülkeden yaklaşık 55 bin çifte ve çoklu vatandaşın İsrail ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı. Belgede, 112’si çifte, 21’i çoklu vatandaş olmak üzere toplam 133 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 1 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ordusunda aktif görevde bulunduğu bilgisi yer aldı. Belgenin, İsrail Bilgi Edinme Kurumu’nun Avukat Elad Man’ın 10 Mart 2025 tarihli başvurusuna 1 Şubat 2026’da verdiği resmi yanıt olduğu belirtildi. Böylece İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşlarının sayısı ilk kez resmi bir belgeyle netleşmiş oldu.

BELGEYİ SAVCILIĞA SUNDULAR

Gelişmenin ardından Yeryüzü Avukatları Derneği, İsrail ordusunda görev yaptığı belirtilen 133 kişi hakkında yakalama ve yargılama sürecinin başlatılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Söz konusu belge delil olarak dosyaya sunuldu. Yeni deliller, 2025/219447 sayılı soykırım ve insanlığa karşı suçlar soruşturması dosyasına eklendi. WOLAS, şüphelilerin tespit edilerek soruşturmaya dahil edilmesini, Türkiye’de bulunmaları halinde haklarında yakalama kararı çıkarılmasını, yurt dışında olmaları durumunda ise Interpol aracılığıyla Kırmızı Bülten düzenlenmesini talep etti.

SUMUD SORUŞTURMASI GENİŞLETİLDİ

WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Enes Kafadar, daha önce Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale sonrası başlatılan soruşturmanın 7 Kasım 2025’te genişletildiğini hatırlattı. Soruşturmanın, 7 Ekim’den itibaren Gazze’de işlendiği iddia edilen soykırım ve insanlığa karşı suçları kapsayacak şekilde yeniden ele alındığını belirten Kafadar, bu kapsamda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Savunma Bakanı Israel Katz dahil 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını hatırlattı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

WOLAS’ın sunduğu beyanların soruşturmanın failler halkası bakımından genişletilmesine yönelik olduğunu anlatan Kafadar, “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, yalnızca emir-komuta zincirinin tepesindeki isimlerle sınırlı değil, icra hareketlerine katılan herkes bakımından bireysel sorumluluk doğurur. Üstelik bu suçlar, nitelikleri gereği ağır ve uluslararası suçlardır. Türk Ceza Kanunu 76. maddesi uyarınca soykırım suçunun cezası müebbet hapistir. 77’nci maddesi uyarınca insanlığa karşı suçları oluşturan fiilleri işlemenin cezası ise fiillerin ağırlığına göre 8 yıl hapis cezasından müebbet hapis cezasına kadar çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

DELİL TOPLAMA DEVAM EDİYOR

Dosyada delil toplama aşamasının devam ettiğini ifade eden Kafadar, Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren STK’ların sunduğu delillerin ana dosyada birleştirildiğini söyleyerek, “Uluslararası hukuki kamuoyu tarafından bu soruşturma ve yakalama kararları memnuniyetle karşılandı. Uluslararası hukuki kuruluşların bu dosyaya delil sunma konusundaki iradelerini yakinen biliyoruz. Gazze’de işlenen suçlarla ilgili daha önce sunulan tüm delillerin bu soruşturma dosyasına eklendiği kanaatindeyiz. WOLAS olarak Filistinliler İçin Uluslararası Adalet Merkezi (ICJP) ile birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmayla yaklaşık 125 sayfalık delil dosyasını da güncel soykırım ve insanlığa karşı suçlar soruşturması kapsamında savcılığa sunduk. Yine Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi (TİKA Hastanesi) konusunda 15 İsrailli şüpheliyle suç eylemlerinin somut ilişkisini kuran kapsamlı bir delil dosyasını daha önce savcılığa sunmuştuk. Şu an dosya, delillerin çoğaltılması, ilgili kurumlara müzekkereler yazılması ve şüphelilerin tespit edilmesi aşamasında” ifadelerini kullandı.

133 KİŞİLİK LİSTE İŞİN BAŞLANGICIDIR

Ortaya çıkan 133 kişilik listenin tarihi bir eşik olduğunu vurgulayan Kafadar sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce sosyal medyada paylaşımlar yapan 8-10 kişi dışında, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşlarına dair somut bir veri yoktu. İlk kez İsrail’in resmi kayıtlarına dayanan bir belgeyle bu net bir sayı gündeme geldi. Bu belge yalnızca sayıdan ibaret, esas süreç şimdi başlıyor. Bu 133 kişi kimdir? Ne zaman İsrail’e gitmiştir? Hangi birliklerde görev almıştır? Savcılığın görevi maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır, bizim görevimiz de savcılığın önüne doğrulanabilir olgular ve uygulanabilir bir yol haritası koymaktır. Bu nedenle, savcılık kanalıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Birimi ve ilgili kamu kurumları aracılığıyla vatandaşlık tespitinin yapılması, sınır giriş-çıkış ve askerlik kayıtlarının karşılaştırmalı incelenmesi, adli yardımlaşma mekanizmalarının ve açık kaynak doğrulama yöntemlerinin devreye sokulması hayati önemdedir.”

BU TABLO SİYONİZM'İN KÜRESEL YAPISINI GÖSTERİYOR