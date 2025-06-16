Gazze’yi örtbas ettirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile İsrail-İran çatışması başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, görüşmelerde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla Gazze’deki insanlık dışı uygulamaları örtbas etmeye çalıştığı ifade edilerek gerilimin, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemesine veya gölgede bırakmasına asla müsaade edilemeyeceği ısrarla vurgulandı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİ RİSKE ATTI

Erdoğan görüşmelerde, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların, “Yeni bir savaşa asla tahammülü olmayan” bölgedeki güvenliği büyük ölçüde riske attığını vurguladı. Irak Başbakanı Sudani ile görüşmede ise bu durum “Bölgeyi tehdit eden şiddet sarmalı” olarak nitelendirildi. Erdoğan, Netanyahu yönetiminin “Küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini” ve “Küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu” ifade etti.

ŞİDDET SARMALI UYARISI

İsrail saldırılarının, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesini ‘düşündürücü’ olarak değerlendiren ve bu saldırıların müzakereleri baltaladığına işaret eden Erdoğan, anlaşmazlığın çözümü için ‘tek çıkar yolun’ ve ‘tek yolun’ bu müzakereler olduğunun altını çizdi. Kuveyt Emiri ile görüşmede Türkiye ve Kuveyt’in bu soykırıma ve İsrail saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiği kaydedildi. Görüşmelerde, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için ikili ve bölgesel iş birliğinin önemi de vurgulandı.

Babalar Günü tebriki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, “Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.







