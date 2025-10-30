Gebze'de yıkılan binanın enkazından çıkan not tüyleri diken diken etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada aynı aileden 5 kişi enkaz altında kaldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtulurken, ailesinin diğer fertleri ise hayatını kaybetti. Enkazdan çıkan not ve 14 yaşındaki Nisa’ya ait fotoğraf ise görenlerin yüreğini sızlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki büyük abla, enkazdan sağ çıkarıldı.Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Dilara'nı durumu nasıl?
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dilara Bilir'in genel durumunun iyi olduğu, doktorlarla konuştuğu ve onların sorduğu sorulara cevap verebildiği bildirildi.
Anne ve babaya 19. saatte ulaşıldı ama...
Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.