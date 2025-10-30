Gebze'de yıkılan binanın enkazından çıkan not tüyleri diken diken etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki büyük abla, enkazdan sağ çıkarıldı.Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.