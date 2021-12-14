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POLİTİKA

Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu. En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, "Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçmişte başörtüsüne bez parçası diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin geçmişte yaptığı hatalardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BAŞÖRTÜLÜ KIZLARA KARŞI HATA YAPTIK"

Kendisine yöneltilen 'En çok kiminle helalleşmek istiyorsunuz' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum. Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik." diye konuştu.

Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
OYNAT 00:37
Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuştu. En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, 'Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir programda ise başörtüsünü 'bir metrelik bez parçası' olarak tanımlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim

"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI" DEMİŞTİ

CHP liderinin bugünkü sözleri, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası
OYNAT 00:27
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü yorumu: Bir metrekarelik bez parçası
CHP'li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüyü paylaştı. Dağ, bu sözleri vurgulayarak “Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar” ifadelerini kullandı.
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