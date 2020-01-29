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AĞRI

Geleceğin sağlıkçıları yaşlılar için umut oldu

Gelecekte acil servisler başta olmak üzere hastanelerdeki çeşitli birimlerde hastaların yardımına koşacak olan Ağrı’nın beyaz önlüklü lise öğrencileri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlık taraması yapıyor. Yaşlılardan durumu kötü olanları randevu alarak hastanelere yönlendiren fedakar gençler, hem hayır dua alıyor hem de gönüllere dokunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenciler, gittikleri evlerde sağlık taraması yapıyor.
Öğrenciler, gittikleri evlerde sağlık taraması yapıyor.

Ağrı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık taramasından geçiriyor. Gelecekte acil servisler başta olmak üzere hastanelerdeki çeşitli birimlerde hastaların yardımına koşacak olan liseliler, okulda başlatılan çalışma kapsamında ildeki yaşlı ve hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşları tespit edip, evlerine gidiyor. Bu sayede okulda öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, gittikleri evlerde sağlık taraması yapıyor.

EV EV DOLAŞIYORLAR

Bugüne kadar 4 mahallede çok sayıda kişiyi ziyaret ederek sağlık taramalarını yapan beyaz önlüklü öğrenciler, bir yandan da onlarla sohbet edip yalnızlıklarını gideriyor. Kış mevsiminin sert geçtiği kentte ev ev dolaşan öğrenciler, sağlık taraması yaptıkları yaşlılardan durumu kötü olanlar için de randevu alarak hastanelere yönlendiriyor. Gittikleri evlerde bir yandan sağlık taraması yapan bir yandan da yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, hem hayır dua alıyor hem de gönüllere dokunuyor.

Öğrencilerle birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi. Öğrencilerin daha çok dezavantajlı durumdaki mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Tekin, “Ailelerin sağlık problemleri varsa onlarla ilgileniyorlar. Çok basit gibi görünse de onların tansiyon ve kan değerlerini ölçüyorlar. Olumsuz bir sağlık durumu söz konusuysa vatandaşları hastaneye yönlendiriyor ya da yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarımız bu şekilde hem sağlık taraması yapıyor hem de onlar aynı zamanda hemşire adayları olduğu için şimdiden tecrübe kazanıyor. Bu projeyi Ağrı genelindeki bütün mahallelerde yapmak istiyoruz” dedi.

Sağlık taraması yapılan vatandaşlardan 85 yaşındaki Zeki Sakar, öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ve moral bulduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Hanım Canpolat ise öğrencilerin şeker ile tansiyonunu ölçtüğünü ve onlarla sohbet edip iyi vakit geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerden Havva Avrancı da yaşlılarla bu şekilde ilgilenmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Hiç tanımadığımız insanların evlerine giderek onları tanıyıp sağlık durumlarını öğrenmek bizi daha çok gururlandırıyor” diye konuştu.

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