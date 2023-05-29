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Geliyorum dedi gelemedi

Mehmet Güney ve
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanlığı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Merkezi’ne ilgi de düştü. 14 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Merkezi’nde, ‘’Farkla alıyoruz’’, ‘’Kesin kazanıyoruz’’ , ‘’Bu defa seçim bizde’’ ifadeleri sıklıkla dillendirilirken ikinci turda bu ifadelere fazla rastlanmadı. 14 Mayıs gecesi büyük hazırlıklar yapıp yurt dışından 600’e yakın basın mensubunu ağırlayan CHP Genel Merkezi’nde 28 Mayıs gecesi sönük geçti. 14 Mayıs’ta olduğu gibi genel merkez önündeki yol güvenlik amacıyla baştanbaşa bariyerlerle kapatılırken, bu kez balkon konuşmasına yönelik bir organizasyonun olmadığı görüldü.

14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezi’ne asılan “Ben Kemal geliyorum” pankartı bir anda gündem oldu. Asılan pankarta rağmen parti içindeki umutsuzluk, ilk verilerin gelmeye başlamasıyla tavan yaptı. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan verilerde ilk dakikadan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olduğunu gören kurmayların telefon trafiği artarken, partide yalnızca ANKA verilerini paylaşan televizyon kanallarının açık olması dikkat çekti. Öte yandan 14 Mayıs’taki kadar Anadolu Ajansı’na sert eleştirilerin olmaması, partililerin sonucu erkenden kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

İstanbul il binasında hüsran

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarını takip etmek için birçok parti destekçisi CHP İstanbul İl binasına akın etti. İl Başkanlığında sonuçları büyük bir heyecanla takip eden parti destekçileri, yayın yasağı kalkmasıyla birlikte alkış ve çığlıklar eşliğinde sonuçları karşıladı. ANKA haber ajansının yayınlarının dikkate alındığı ilk saatlerde birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşan partililer, sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte yerini gerginliğe bıraktı. Sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte teker teker İl Başkanlığını terk etti.



#Seçim
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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