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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'na katıldı

15:2812/03/2025, Çarşamba
DHA
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Gürak temasları kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ziyareti kapsamında, Türkiye Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ve Fransa Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.




#Genelkurmay Başkanı
#Fransa
#Savunma
#Avrupa Birliği

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