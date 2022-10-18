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BARTIN

Geriye 2 arkadaş kaldı: Fotoğraftaki 7 arkadaşı şehit oldu

Amasra’daki maden ocağında çalışan Gürkan Yıldırım patlama olduğu gün yıllık izindeydi. 8 madenci arkadaşıyla çektirdiği fotoğraf ise ona acı bir hatıra olarak kaldı. Karede gülümseyen 7 arkadaşını kaybetti, diğer arkadaşı İzzet Ak İstanbul’da tedavi görüyor. Fotoğrafı 1 ay önce çektirdiklerini anlatan Yıldırım, “Hepsinin ayrı hayali vardı” diyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Geriye 2 arkadaş kaldı: Fotoğraftaki 7 arkadaşı şehit oldu
Fotoğraftaki 7 arkadaşı şehit oldu.

41 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra, her geçen gün madende çekilmiş yeni bir fotoğraf karesi ortaya çıkıyor. Yıllık izinde olduğu için patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, madende çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki 7 arkadaşı şehit olan, diğer arkadaşı İzzet Ak ise İstanbul’da tedavi gören Yıldırım, o fotoğrafın hikayesini gözyaşları içinde anlattı: “Fotoğrafı çekileli 1 ay falan oluyor. Ocaktan sabah çıkmıştık. Dışarıda beraber biraz vakit geçirdik, toplanıp fotoğraf çektirdik. İşini yapıp dışarı çıktıkları için hepsi mutlu. Hepsinin ayrı hayali vardı. Nişanlı olan, evlenecek olan, çocuğu doğacak olan vardı. Ailemden fazla onları görüyordum. Hep beraberdik. İşten çıkınca beraber vakit geçiriyorduk. Kurtulduğuma sevinemiyorum.”

Gürkan Yıldırım
Gürkan Yıldırım

Birlikte çalışacaktık

Şehit madencinin oğlu, babasıyla hayalini anlattı. Madendeki patlamada şehit olan Rıdvan Acet’in, oğluyla aynı madende çalışma hayali kurduğu öğrenildi. Acet’in 20 yaşındaki oğlu Emrullah Acet, şunları söyledi:

“Çanakkale’de elektrik teknikerliği okuyorum. O da elektrik teknisyenliği okumuştu. Belge almış, öyle TTK’ya girmişti. Madende arızalara bakıyordu. Babamla aynı mesleği okuyorum. Ben de onu yapacağım. Madenci olmak istiyordum. Babamla şakalaşırdık. O endüstri meslek lisesi mezunu, ben yüksekokul mezunu olacaktım. ‘Oraya gelirsem senin amirin olurum’ diyordum. O da benim madende çalışmamı istiyordu. Hayalimiz oydu, olmadı.”

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