Gıda firmalarının gözü Amasya’nın üzerinde

Anadolu’nun elmasıyla ünlü şehri Amasya’da bu yıl dalları kiraz bastı. Bu yıl 52 bin tona yakın kiraz rekoltesi beklenen meyve diyarı Amasya üretimde Türkiye genelinde 3. sıraya yükseldi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Bu yıl kirazda Türkiye üçüncüsüyüz. Geçen yıl kiraz da rekoltemiz 38 bin tondu. Şu an 52 bin tona çıktı. Üretimde 7. sıradan 3. sıraya yükselmiş olduk” dedi.

SON İKİ YILDA 62 BİN FİDAN DAĞITILDI

Şehrin verimli topraklarının ve havasının kiraz üretimi açısından çok uygun olduğunu hatırlatan Vali Masatlı, “Rekabetçi gücümüzü artırmak için son birkaç yıldır çaba sarf ettik. Son iki yıl içinde 62 bin kiraz fidanı dağıttık. ‘0900’ olarak bilinen kiraz türüne coğrafi işaret alıp ‘Amasya kirazı’ adıyla tanıtmaya başladık. Şu an uluslararası gıda firmalarının kiraz alım noktalarından birisiyiz” diye konuştu.

KİRAZLARIN YÜZDE 60’I YURT DIŞINA

Amasya’da kirazın markalaştığına değinen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de verimli geçen hasadın bir ay daha süreceğini söyledi. Üretilen kirazların yüzde 60’ının yurt dışına gönderildiğine işaret eden Cebeci, “Irak, Suriye, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor” şeklinde konuştu.

KALİTELİ MEYVE GÜZEL PARA

Kirazın kilosunun kalitesine göre 10 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlarda alıcı bulduğunu anlatan Ziyaret beldesinden Bekir Damatoğlu ise “İşi bilen kaliteli meyve yetiştirip güzel para kazanıyor” ifadelerini kullandı.

TEŞVİK YARIŞMASI YAPILDI

Öte yandan 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Kiraz Teşvik Yarışması'nda dereceye giren çiftçilere ödülleri törenle verildi. Yarışmada birinciliği alan çiftçi Birsen Çekiç, "Yaklaşık 10-15 yıldır kiraz yetiştiriciliği ile uğraşıyorum. Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Çiftçilerimize yaptıkları desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize ve İl Tarım Müdürlüğü müdür ve personellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.











