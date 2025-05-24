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Karne heyecanı yaşayan Eymen'i hayattan kopartan kaza

Karne heyecanı yaşayan Eymen'i hayattan kopartan kaza

23:4324/05/2025, Cumartesi
IHA
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Düğünden dönüş yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken Eymen'e kamyonet çarptı.
Düğünden dönüş yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken Eymen'e kamyonet çarptı.

Giresun'da karne almasına haftalar kalan 8 yaşındaki Eymen Kabakulak'a kamyonet çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Eymen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde karne almasına haftalar kalan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinin girişindeki Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte sahil kesimindeki bir düğüne giden
Eymen Kabakulak
(8), dönüş yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken 61 AFE 545 plakalı kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Ardından gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen'i hızla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 1 saat boyunca yaşam mücadelesi veren minik Eymen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Eymen'in karne almasına haftalar kala yaşamını yitirmesi ailesi ve tüm ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberi duyan çok sayıda vatandaş hastane önüne gelerek, aileye destek oldu.



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