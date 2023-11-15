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Giresun'da sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor: 230 milyon liralık kaynak aktarıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, haziran ve temmuz aylarında yoğun yağışların yol açtığı hasarların giderilmesi için Giresun'a 230 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı.

16:38 - 15/11/2023 Wednesday
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Hasar gören tüm yerlerde yenileme çalışmaları hızla başlayacak.

Hasar gören tüm yerlerde yenileme çalışmaları hızla başlayacak.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun yağışlar sebebiyle Giresun merkez başta olmak üzere Piraziz, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde haziran ve temmuzda sel felaketinin yaşadığını belirtti.


Hasarların giderilmesi için çalışmalara hemen başladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizdeki eksikliklerin giderilmesi ve afetin izlerinin tamamen silinmesi için başlatılan çalışmaları sürekli yakından takip ettik. Felaketin hasarlarını gidermek için yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk aşamada 100 milyon ödenek aktarılmış, Özel İdaremiz tarafından gerekli ihaleler yapılarak yaraların bir kısmı sarılmıştı. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 230 milyon liralık ikinci dilim ödeneğin sözünü aldık. Afet noktalarındaki sıkıntıların giderilmesi için Özel İdaremiz yakın zamanda ihale yapacak, hasar gören tüm yerlerde onarımlar ve yenileme çalışmaları hızla başlayacak, biz de yakından takipçisi olacağız"


Temür, sağlanan desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgililere teşekkür etti.




#Giresun
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