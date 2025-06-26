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Göksun Terminali’nde son düzenlemeler

Göksun Terminali’nde son düzenlemeler

04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Göksun Terminali, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.
Göksun Terminali, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Göksun Terminali’nde başlatılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Göksun Terminali, modernize edilerek hem mimari hem de işlevsel açıdan daha nitelikli bir yapıya kavuşturuluyor. İnce işçiliklerde sona gelinen projede, son aşamada çevre düzenlemeleri yapılacak. Yeşil alanlar, yaya yolları ve otopark çevresi gibi dış mekânlarda da düzenlemeler tamamlandıktan sonra Göksun Terminali, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.


#Kahramanmaraş
#Göksun Terminali
#ulaşım
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