​Göktürk 2'nin gözü Salda’da

Salda’da uydu görüntüleri kullanarak, yapay zeka ile su seviyesi ve çevresi kontrol edilecek. Ekolog ve biyologlar yeni bir çalışma yürüterek canlı hayatını takip edecek. Burdur’da bulunan doğa harikası Salda Gölü’nde önümüzdeki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak çalışmalar ortaya çıktı.

GÜNDEM Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Kurulduğu günden bu yana üç kez toplanan Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu’nun önümüzdeki ay tekrar bir araya geleceği ve Salda ile ilgili alınması gereken yeni önlemleri değerlendireceği öğrenildi. Bu kapsamda Türkiye’nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile göldeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişimin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilecek verilerin yapay zeka ile otomatik olarak değerlendirilmesinin önerileceği kaydedildi.

EMİNE ERDOĞAN TAKİPTE

Göktürk-2’nin yanısıra Türkiye’nin ikili anlaşmalar çerçevesince kullanabildiği diğer ülke uydularına ait görüntülerle de Salda’nın göz hapsinde olacağı ifade edildi. Böylece tüm uydulardan elde edilecek veriler yapay zeka kullanarak değerlendirilecek ve göl sürekli olarak denetim altında tutulacak. Ayrıca bölgenin ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelemeye alınacağı öğrenildi. Ekolog ve biyologların yeni bir çalışma yaparak bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacağı ifade edilirken, daha önce bu alanda yapılan çalışmanın güncelleneceği belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın geçen yıl giderek yerinde incelediği Salda Gölü ile yakından ilgilendiği, Bilim Kurulu toplantılarına gönderdiği bir temsilci ile yapılacak çalışmaları izlediği öğrenildi.

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GÜNDEM Salda Gölü görselliğinin yanı sıra bilimsel değeriyle de ön plana çıkıyor: Mars'taki Jezero, Salda'ya çok benziyor

Göktürk 2

OYNAT 00:36 NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtildi. Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altı çizildi. BiP'te paylaş

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SİGARA YASAĞI GELDİ

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars’taki Jezero’ya benzetilen Salda Gölü’nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartılırken, etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi. Beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos’tan itibaren sigara içilmesine yasak getirildi.