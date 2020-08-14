Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Göktürk 2nin gözü Saldada
BURDUR

​Göktürk 2'nin gözü Salda’da

Göktürk 2'nin gözü Salda’da

Salda Gölü’nü koruma çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde Bilim Kurulu bir araya gelecek. Türkiye’nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile Salda Gölü’ndeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişimin düzenli olarak izlenmesi, elde edilecek verilerin yapay zekayla otomatik olarak değerlendirilmesi önerilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Salda Gölü
Salda Gölü

Salda’da uydu görüntüleri kullanarak, yapay zeka ile su seviyesi ve çevresi kontrol edilecek. Ekolog ve biyologlar yeni bir çalışma yürüterek canlı hayatını takip edecek. Burdur’da bulunan doğa harikası Salda Gölü’nde önümüzdeki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak çalışmalar ortaya çıktı.

Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı
GÜNDEM
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Kurulduğu günden bu yana üç kez toplanan Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu’nun önümüzdeki ay tekrar bir araya geleceği ve Salda ile ilgili alınması gereken yeni önlemleri değerlendireceği öğrenildi. Bu kapsamda Türkiye’nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile göldeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişimin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilecek verilerin yapay zeka ile otomatik olarak değerlendirilmesinin önerileceği kaydedildi.

EMİNE ERDOĞAN TAKİPTE

Göktürk-2’nin yanısıra Türkiye’nin ikili anlaşmalar çerçevesince kullanabildiği diğer ülke uydularına ait görüntülerle de Salda’nın göz hapsinde olacağı ifade edildi. Böylece tüm uydulardan elde edilecek veriler yapay zeka kullanarak değerlendirilecek ve göl sürekli olarak denetim altında tutulacak. Ayrıca bölgenin ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelemeye alınacağı öğrenildi. Ekolog ve biyologların yeni bir çalışma yaparak bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacağı ifade edilirken, daha önce bu alanda yapılan çalışmanın güncelleneceği belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın geçen yıl giderek yerinde incelediği Salda Gölü ile yakından ilgilendiği, Bilim Kurulu toplantılarına gönderdiği bir temsilci ile yapılacak çalışmaları izlediği öğrenildi.

Salda Gölü görselliğinin yanı sıra bilimsel değeriyle de ön plana çıkıyor: Mars'taki Jezero, Salda'ya çok benziyor
GÜNDEM
Salda Gölü görselliğinin yanı sıra bilimsel değeriyle de ön plana çıkıyor: Mars'taki Jezero, Salda'ya çok benziyor

Göktürk 2

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz
OYNAT 00:36
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtildi. Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altı çizildi.


SİGARA YASAĞI GELDİ

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars’taki Jezero’ya benzetilen Salda Gölü’nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartılırken, etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi. Beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos’tan itibaren sigara içilmesine yasak getirildi.

Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.