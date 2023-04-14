Gönül sofrasında 170 bin kişiyi ağırladı

Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Bağcılar’da farklı yaşanır” diyerek 28 yıl önce başlattığı geleneksel Ramazan-ı Şerif etkinlikleri kapsamında bu yıl İstanbul, Adıyaman ve Malatya’da kurulan gönül sofralarında 170 bin kişiye iftarlık ikramında bulunuldu. Her yıl ilçe sınırları içinde düzenlenen aktiviteler, bu sene depremin etkilediği Malatya ve Adıyaman’a taşındı.

KARDEŞ AİLELER İFTARDA BERABER

Faaliyetler çerçevesinde; Adıyaman’da kurulan yemek dağıtım merkezinde günde 12 bin, Bağcılar Belediyesi kardeş şehir olduğu Malatya’nın ilçesi Battalgazi’de ise 8 bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor. Battalgazi’ye konteyner bağışlayan dernekler ile konteynerlerde yaşayan aileler “Kardeş Aile” oldu. Belediyenin desteğiyle her akşam bir kardeş aile iftarı beraber yapıyorlar. Ramazan boyunca da ihtiyaç sahiplerine 20 bin koli kuru gıda dağıtılacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Deprem bölgesinde yapılan sosyal yardımların yanında kültürel aktiviteler de unutulmadı. Battalgazi’deki çadır kentte iftar öncesi ve iftar sonrası olmak üzere iki bölüm halinde etkinlikler düzenleniyor. Hacivat-Karagöz gösterisi, tiyatro, yarışma ve oyun gruplarıyla eğlenceli zaman geçiren çocuklara hediye ve ikramlarda da bulunuluyor. Yetişkinler de uzman isimlerin verdiği seminerlere katılıyor.

MADDİ-MANEVİ YANLARINDAYIZ

İstanbul, Adıyaman ve Malatya’da kurdukları gönül sofralarında 170 bin kişiyi konuk ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ramazan berekettir paylaştıkça artar. Biz de bu mübarek ayın güzelliklerini bu sene 3 ayrı noktada yaşıyoruz. Depremzede kardeşlerimizle ve Bağcılar’daki komşularımızla kardeşliğin, yardımseverliğin manevi havasını birlikte teneffüs ediyoruz. Maddi ve manevi olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah Ramazan ayının bereketi ve rahmetiyle bu zor günleri üstesinden hep beraber geleceğiz” dedi.

22 MAHALLEDE İFTARİYELİK

İstanbul’da da Ramazan ayı faaliyetleri gece gündüz sürdürülüyor. 22 mahallede belirlenen noktalarda her gün bin kişiye iftariyelik dağıtılıyor. Yine engelli, bakıma muhtaç ve evinden çıkamayan 600 kişinin evine sıcak iftar ve sahur yemeği götürülüyor. İftar saatinde görev başında olan bin kamu çalışanına da iftariyelik veriliyor.

İFTAR ÖNCESİ YKS EĞİTİMİ

Öte yandan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, YKS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencileriyle her akşam iftar programında bir araya geliyor. İftardan önce Bağcılar Belediyesi hizmet binasındaki Başkanlık Sahnesi’nde ağırlanacak öğrencilere, Gri Koç lakabıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu, üniversite sınavına hazırlanan gençlere eğitim veriyor. Sunumun ardından Özdemir, öğrencilerle birlikte oruçlarını açıyor.

HAYIR ÇARŞISI’NDAN KIYAFET YARDIMI

İstanbul’a gelen depremzedeler ve yetimlere Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Hayır Çarşısı’ndan kıyafet yardımı yapılıyor. Muhtarlıklarla yapılan görüşmelerle mahallelerde zor durumda olduğu belirlenen vatandaşlardan bazılarına alışveriş kartı, bazılarına gıda kolisi ve et dağıtımı yapılıyor.

TANINMIŞ İSİMLER SÖYLEŞİ YAPIYOR

Kültür programları ise Başkanlık Sahnesi’nde iftardan sonra başlıyor. Her çarşamba ve cuma teravihten sonra Başkanlık Sahnesi’nde tanınmış isimlerin katıldığı söyleşiler gerçekleştiriliyor. Çocuklar için ise tiyatro gösterisi başta olmak üzere yararlı aktiviteler düzenleniyor.















