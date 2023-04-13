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Necip Fazıl’ın rüyası: Ayasofya

Ayasofya-ı Kebir Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Caminin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Ancak bu rüya, Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e aitti.

16:48 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Necip Fazıl'ın rüyası: Ayasofya

Necip Fazıl'ın rüyası: Ayasofya

Ayasofya 1934 yılında müzeye dönüştürüldü. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay’ın kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.

‘Ayasofya Fatih Vakfı mülkiyetinde’

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği belirtilen gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz." denildi.

Ayasofya Necip Fazıl’ın hayaliydi

Kararın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Ancak Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi bu Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in hayaliydi.



Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı
Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı

İbadete 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne asılan mahya videosunu paylaşarak, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri, bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak ifadelerini kullandı. Ramazan ayının simgesi mahyalar camileri süslemeye başladı. İbadete 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 yılında yeniden açılan Ayasofya Camii'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya asılmıştı. Bu yıl da Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı. Vali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya Camii minarelerindeki 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın hazırlanması ve asıldıktan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın paylaşımında mahyayı hazırlayan Kahraman Yıldız'ın da açıklamaları yer aldı.


#Ayasofya
#Necip Fazıl Kısakürek
#Recep Tayyip Erdoğan
33 dakika önce
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