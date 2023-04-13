Necip Fazıl'ın rüyası: Ayasofya
Ayasofya 1934 yılında müzeye dönüştürüldü. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay’ın kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.
‘Ayasofya Fatih Vakfı mülkiyetinde’
Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği belirtilen gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Kadimden beri korunan Vakfa ait taşınmaz ve hakların, istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamaz." denildi.
Ayasofya Necip Fazıl’ın hayaliydi
Kararın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Ancak Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi bu Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in hayaliydi.