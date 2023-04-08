Ramazan Ayasofyaya 15 günde 600 bin ziyaretçi
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RAMAZAN HABERLERİ

Ayasofya’ya 15 günde 600 bin ziyaretçi

Ayasofya Camii, bu Ramazan ayında da yüz binlerce kişinin akınına uğruyor. Fatih Belediye Başkanı Turan sosyal medya hesabından, "On beş günde yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiği Ayasofya Camii’mizin halılarını düzenli olarak temizliyor, dezenfekte ediyor, gül suyuyla yıkıyoruz.” bilgisini paylaştı.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Ayasofya’ya 15 günde 600 bin ziyaretçi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi.

Ayasofya Camii, bu Ramazan ayında da yüz binlerce kişinin akınına uğruyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sosyal medya hesabından “Ramazan ayında şu ana kadar en fazla ziyaret edilen camilerimizden. On beş günde yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiği Ayasofya Camii’mizin halılarını düzenli olarak temizliyor, dezenfekte ediyor, gül suyuyla yıkıyoruz.” bilgisini paylaştı. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki imparatorluk kapısını korumak için de geçtiğimiz günlerde önlem alındı. Ahşap kapının her iki yanına cam bölme yerleştirilip ziyaretçilerle doğrudan teması kesilerek aşınma ve tahribatın önüne geçilmesi amaçlandı.


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