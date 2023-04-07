Rami Kütüphanesi’nde tekne orucu sevinci

1,5 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Türkiye’nin en büyüğü olan İstanbul’daki Rami Kütüphanesi, Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Osmanlı geleneği olan tekne orucu programı düzenlendi. İlk Ramazan’ı geçiren Rami Kütüphanesi’nde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara özel Rami’de İftar: İlk Orucum, İlk Kitabım etkinliğine yer verildi.





OYUNLAR OYNANDI

Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahurlarını evde yapan çocuklar, iftarlarını açmadan önce kütüphanede hep birlikte oyunlar oynadı, masal ve hikayeler okudu. 30 çocuğun katıldığı etkinlikte, öğle ezanıyla birlikte iftarlar açıldı. İftarlarını açan çocuklara kitap hediye edildi. Çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar Ramazan Bayramı’nda şeker toplama hayallerinin olduğunu, tekne oruçlarını açtıklarını ve her şey için teşekkür ettiklerini söyledi.

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KADİM KÜLTÜR DEVAM EDİYOR

Etkinlik hakkında bilgi veren kütüphane çalışanlarından Gülfem Öztürk, "Osmanlı kadim kültürümüzün devamı olan, tekne orucunu çocuklarla birlikte kütüphanede açıyoruz. Bugün yaklaşık 30 çocuğumuzla birlikte etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız 4 ile 10 yaş arasındaki çocuklar, ilköğretim düzeyindeler. Her biri sahurlarını yaptılar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtılar. Biz de kendilerine Rami Kütüphanesi olarak kitap hediye ettik" dedi.









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