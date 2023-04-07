Ramazan yokluğun sınırında geçiyor

Suriye’deki savaştan kaçanların sığındığı İdlib’de bir Ramazan’ı daha evlerinden uzakta ve derme çatma çadırlarda geçiren sivillerin hayatı, son haftalarda bölgeyi vuran doğal afetlerle daha da zorlaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkımların yaşandığı bölgede on binlerce aile evsiz kaldı. Bölgede 13 yıldır süren iç savaşın ağır bedelini ödeyen milyonlarca sivil, açlık sınırı altında yaşıyor.

BİR DE SEL VURDU

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı insani yardım çağrıları yetersiz kalırken, artan işsizlik oranı hayat şartlarını zorlaştırdı. Geçen hafta yaşanan sel felaketleri bölge halkının çilesini daha derinleştirdi. Bir Ramazan’ı daha evlerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan yerinden edilmiş aileler bir yandan da hayat pahalılığıyla mücadele ediyor.

ÇADIRLARIMIZ YIRTILDI

Esed rejimi güçlerinin İdlib’de Marratinnuman ilçesini ele geçirmesiyle yerinden edilen Fevziye Muhammed, Ramazan ayını zor koşullar altında geçirdiklerini söyledi. 7 çocuk annesi Muhammed, “Günlük gıda temini konusunda zorluk çekiyoruz. Son haftalarda yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çadırlarımız yırtıldı” dedi. İdlib’in kuzeyindeki Marretmısrin köyündeki diğer çadır kamp sakini Mecid Muhammed de gelir kaynaklarının olmadığını, kampa da insani yardımların ulaşmadığını kaydetti.

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YARDIMLARLA İFTAR VE SAHUR YAPIYORUZ

3 yıl önce Marratinnuman ilçesinden zorla yerinden edilen Ahmed İbrahim de Ramazan’ı zor koşullar altında geçirdiğini dile getirdi. İş bulmakta zorlandığını ifade eden İbrahim, “Gıda ürünlerinin çok pahalı olmasından yakınıyoruz. Sadece yardımlarla iftar ve sahur yapıyoruz” diye konuştu.





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