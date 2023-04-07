Ramazan Ramazan yokluğun sınırında geçiyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan yokluğun sınırında geçiyor

İdlib’de bir Ramazan’ı daha evlerinden uzakta ve derme çatma çadırlarda geçiren Suriyeli siviller, son haftalarda bölgeyi vuran doğal afetler sebebiyle hayatları daha da zorlaştı.

Abone Ol Google News
Esmanur Hangül Yeni Şafak
Ramazan yokluğun sınırında geçiyor
Suriye’deki savaştan kaçan siviller.

Suriye’deki savaştan kaçanların sığındığı İdlib’de bir Ramazan’ı daha evlerinden uzakta ve derme çatma çadırlarda geçiren sivillerin hayatı, son haftalarda bölgeyi vuran doğal afetlerle daha da zorlaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkımların yaşandığı bölgede on binlerce aile evsiz kaldı. Bölgede 13 yıldır süren iç savaşın ağır bedelini ödeyen milyonlarca sivil, açlık sınırı altında yaşıyor.

BİR DE SEL VURDU

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı insani yardım çağrıları yetersiz kalırken, artan işsizlik oranı hayat şartlarını zorlaştırdı. Geçen hafta yaşanan sel felaketleri bölge halkının çilesini daha derinleştirdi. Bir Ramazan’ı daha evlerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan yerinden edilmiş aileler bir yandan da hayat pahalılığıyla mücadele ediyor.

ÇADIRLARIMIZ YIRTILDI

Esed rejimi güçlerinin İdlib’de Marratinnuman ilçesini ele geçirmesiyle yerinden edilen Fevziye Muhammed, Ramazan ayını zor koşullar altında geçirdiklerini söyledi. 7 çocuk annesi Muhammed, “Günlük gıda temini konusunda zorluk çekiyoruz. Son haftalarda yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çadırlarımız yırtıldı” dedi. İdlib’in kuzeyindeki Marretmısrin köyündeki diğer çadır kamp sakini Mecid Muhammed de gelir kaynaklarının olmadığını, kampa da insani yardımların ulaşmadığını kaydetti.

YARDIMLARLA İFTAR VE SAHUR YAPIYORUZ

3 yıl önce Marratinnuman ilçesinden zorla yerinden edilen Ahmed İbrahim de Ramazan’ı zor koşullar altında geçirdiğini dile getirdi. İş bulmakta zorlandığını ifade eden İbrahim, “Gıda ürünlerinin çok pahalı olmasından yakınıyoruz. Sadece yardımlarla iftar ve sahur yapıyoruz” diye konuştu.


Suriye'de yetimler için iftar sofrası kuruldu: Ramazan boyunca misafir edecekler


KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.