Temcid ayı Ramazan

MEHMET NEZİR GÜL

Mümin bir kul her zaman ve zeminde Yüce Allah’ı tazim ile yüceltir.

O’nun ululuğunu tüm insanlığa haykırır.

Dağlarda, ovalarda, köyde şehirde, fabrikada camide… Her yerde her zaman Allah’ın azametini haykırır.

Temcid; Allah’ın zatını yüceltme.

Ululama, ağırlama, tazim ve tekrim.

Temeccüd; ululuk kazanma, şereflenme.

Temâcüd; ululuğunu, büyüklüğünü, şerefini arttırma, yüceltme, ululama.

Eskiden daha yoğun olarak, üç aylarda her gün sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah’ın yüceliğini belirten dua.

Temcîd namâzı da temcid okunmasından sonra belirlenen vakitte kılınan sabah namazı.

***

Geleneğimizde pek çok güzellikler vardır. Özellikle Ramazanda dört bir koldan yeşerir hemen. Her renkten, her güzellikten, her tondan hayırlar neşet eder birer birer. İşte temcid duası bunlardan biridir.

Müslümanlar bu sala/dua ile gecenin son bölümünde uyanır, şeytanın zincirlerini kırarlar.

Minareden yayılan lahuti ses yankı bulur mümin yüreklerde. Yatak, o an terk edilmesi kaçılması gereken bir mekândır.

El yüz yıkanır, abdest alınır, ocağa tencere konur.

Hazırlanan temcid pilavıdır. Sıcak sıcak yenir. Yağlı yağlı. Gündüz yapılacak onca işi kotarmak için midenin kuvvetli olması gerekir çünkü. Ve besmeleyle kaşıklar sallanır.

Temcit yemeği; Ramazan’da yenen sahur yemeği, herkesi ibadete hazır hale getirir.

Müminler her gün temcid pilavı yemekten bıkmaz aslında. Yahya Kemal Beyatlı bu sebepten “biz Mesnevî okuyan ve pilav yiyen bir milletiz” demiştir.

Sadece Temcit pilavı gibi; birçok kez tekrarlanan ve bundan dolayı bıktıran, aynı konudan usandıracak kadar sık sık söz etme, her zaman tekrar edildiği için usanç veren söz.

***

Müslümanlar mecid ismini de kullanırlar. Temcid kelimesi ile Mecid aynı köktendirler. Allah’ın sıfatlarındandır.

Mecid, asil, şerefli ve seçkin olma. Her türlü olumsuz niteliklerden münezzeh, lütuf ve ikramı bol olan Allah.

Allah (cc) şereflidir, en şereflidir.

Allah eksiklerden, noksanlıklardan münezzeh ve lütuf ve ikram sahibidir.

Her namazdan sonra tahiyyatta okuduğumuz salli barik dualarında da Allah’ın mecid sıfatını ifade ederiz.

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâh: Bütün güç ve kudret Allah’a aittir”

Allah Resulü her gece bu duayı okurdu:

“Allah’ım! Bizi doğru yola kılavuzluk eden ve onu izleyen, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan kimseler grubuna kat.

Güç ve kudret örtüsüne bürünüp bunu yaratıklara beyan eden, mecd ve şerefle vasıflanıp yücelen, tesbih ve tenzîhe yegâne lâyık olan, lutuf, ihsan, mecd, kerem ve azamet sahibi Allah’ım! Seni yüceltir, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim” (Tirmizî, “Da avât”, 30).

Temcid icrasında, ayetler, salavatlar, dualar, kelimei tevhidler, Ramazan ayına seslenişler vd. okunur. Minareden okumanın yanı sıra dergâhlarda da okunur.

Yâ Mecîd! Yâ Mecîd! Yâ Mecîd!





