Ramazan Ayasofya gül suyu ile yıkandı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ayasofya gül suyu ile yıkandı

Coşkuyla beklenen mübarek iklim için camiler de hazır. İstanbul’un manevi merkezleri Ayasofya ve Eyüp Sultan camileri gül suyuyla yıkanıp, Ramazan cemaatine hazır hale getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya gül suyu ile yıkandı
Ayasofya-ı Kebir Camii ve Eyüp Sultan Camii, gül suyuyla yıkandı.

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına bir gün kaldı. Milyonlarca Müslüman bu akşam ilk teravihi kılacak, gece kalkılacak ilk sahurla birlikte de Ramazan başlayacak. Ramazan’ın maneviyatının hep birlikte yaşandığı camilerde de son hazırlıklar dün tamamlandı. İstanbul’da yıllar sonra prangalarından kurtulan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gül suyuyla yıkadı. Ekipler, caminin içi gül suyuyla yıkarken, cami avlusunu ve çevresini de sıcak suyla temizledi. Ayrıca dezenfeksiyon işlemi de yapılan camide temizlik çalışmaları ay boyunca sürecek.

İFTAR VE SERGİ OLMAYACAK

İstanbul’un en önemli manevi merkezlerinden Eyüp Sultan’da da hazırlıklar tamamlandı. Caminin içi ve çevresi gül suyuyla yıkandı. Çalışmaları izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, cami meydanında bu sene de sergi veya iftar organizasyonlarına izin verilmeyeceğini belirterek, önceki yıllarda başlayan bu uygulamadan camiye gelen vatandaşların memnun kaldığını, bu nedenle cami çevresinin ibadete ayrılacağını ifade etti.


Ramazan ayının önemi nedir: Dinimizde oruç önemi

Ramazan ayı ile ilgili ayetler ve hadisler

Bir Ramazan-ı Şerif Klasiği: Yardım Paketleri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.