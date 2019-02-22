Gönüllere girdik

2014’ten bu yana görev yaptığı ilçe için yeniden aday gösterilen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri konuştuk. Karadeniz, “Göreve geldiğimiz dönemden itibaren ilçemizde 5 yılda dev proje ve yatırımlara imza attık. Sosyal belediyecilik alanında da pek çok önemli hizmeti vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi. Karadeniz, “Küçükçekmecelilerle gönül köprüleri kurarak, büyük bir aile olduk. Gönül Belediyeciliği 'güven' ile başlar diyerek, hemşerilerimizle kurduğumuz iletişimde ‘Söz verdiyse yapar’ kanaatine sahip olmak en büyük zenginliğimiz oldu. Elimden geldiğince Küçükçekmeceli vatandaşların düğünlerine ve cenazelerine gitmeye, onların yanında olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

HER MAHALLEYE BİR SEMT KONAĞI

AK Partili Karadeniz, “Vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden işlerini halledebilsinler diye, semt konaklarımız vasıtasıyla ayaklarına gidiyoruz. Yeni dönemde semt konaklarımızın sayısını artıracağız. İlk dönemimizde 2 bin 100 metrekare kapalı alandan oluşan, içerisinde etüt salonlarının, çok amaçlı toplantı salonunun, spor salonunun, kütüphane, sergi alanı ve kreş gibi donatıların yer aldığı Zahide Özay Semt Konağı’nı hizmete açtık. Yine 2 bin 710 metrekareden oluşan içerisinde 5 adet derslik, bilgisayar laboratuvarı, çok amaçlı toplantı salonlarının bulunduğun İstasyon Mahallesi Semt Konağımızı, Kemalpaşa Semt Konağı ve Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi” dedi.

Millet Kütüphanesi

TÜRKİYE’NİN EN İYİ MACERA PARKURU

Küçükçekmece’de 2 büyük parkın içerisinde 2 adet macera parkurunun bulunduğunu vurgulayan Karadeniz, “Soğuksu Macera Parkı ile Selçuklu Macera Parkı Türkiye’nin en iyi aktivasyon parkı seçildi. Macera parkurunun içerisinde, kaya tırmanışı alanı, skate park, açık spor alanları, güvenlik ekipmanlı ağaçlar arası macera parkurları, zipline teleferik hattı, 15 metreden serbest düşüş platformu, 13 metrelik tırmanma duvarı, basketbol sahası ve ahşap oyun grupları yer alıyor” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEM AĞININ KESİŞİM NOKTASI

Karadeniz raylı sistem projelerini şöyle sıraladı: “9.4 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım 14 dakikaya inecek. 14 km. uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir metro hattı tamamlandığında iki ilçe arası 21 dakikaya düşecek. 13 kilometre uzunluğundaki Ataköy-İkitelli metro hattında toplamda 12 istasyon olacak. Yatırım tamamlandığında Ataköy ve İkitelli arası 19,5 dakikaya düşecek. 21 km. uzunluğundaki Zeytinburnu-Halkalı Gümrüğü Marmaray Hattında 9 istasyon olacak. Ataköy ve İkitelli arasındaki ulaşım 19,5 dakikada yapılacak.”

REKLAM

ENGELLİLERE ÖZGÜR ORTAM SAĞLADIK

Engelli vatandaşların engellerini kaldırmak, onların daha özgür ve rahat koşullarda yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Karadeniz, “Küçükçekmece Engelliler Merkezimizi kurduk. Merkezimizde engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesini, aileleriyle keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Alan engellilere yönelik ses, ışık, koku, doku ve tat duyuları üzerinden oluşturulan akslar üzerinden deneyimlenecek bir alan olarak tasarlandı” dedi.

Otel konseptinde sosyal tesis

İlçede hayata geçirilen sosyal tesislerle birlikte vatandaşlarımıza otel konseptinde hizmet verdiklerimi Belirten Karadeniz, “Soğuksu, Selçuklu ve Halkalı’da kurduğumuz sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza çayı 1 TL’den kahvaltıyı ise 14 TL’den satıyoruz. Sadece çay ve kahvaltı değil, diğer yiyecek ve içecek fiyatları da piyasanın çok altında. Vatandaşlarımız, göl manzaralı nezih bir ortamda ailece yemeklerini yesinler güzel vakit geçirsinler diye fiyatlarımızı makul tuttuk” dedi. Sosyal tesisleri de kendilerinin işlettiğini ve gençlere istihdam sağladıklarını ifade eden Karadeniz, “burada Küçükçekmeceli gençler, hem aşçılık, garsonluk eğitimi alıyor hem de meslek sahibi oluyor” ifadelerini kullandı.

Ahşaptan kütüphane

Başkan Karadeniz konuşmasına şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçen Millet Kütüphanelerinden bir tanesi de Halkalı’da. Halkalı Çamlık’ta bulunan Millet Kütüphanemiz, tamamen ahşaptan oluşuyor ve tek bir çivi dahi kullanılmadı. Birbirine geçmeli, tahtalar ile inşa edildi.

Millet Bahçesi

50 BİN KİTAP YAKINDA

50 bin kitapla çok yakında hizmetinizde olacak. İstasyon Mahallesi’nde 100 dönümlük alan üzerine kurulan Millet Bahçesi’nde ise, Ekin tarlaları, meyve bahçeleri, oyun bahçeleri, ibadethane, Macera Parkı, bitki gösterim alanları, uçurtma çayırı, millet kıraathanesi, etkinlik meydanı, panayır alanı yer alıyor.”

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece, yeni yatırımlar ve projelerle her geçen gün daha gelişen ve değişen bir ilçe olarak dikkat çekiyor.

Kapalı Pazar

EN BÜYÜK KAPALI PAZAR

Kolay ve ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Karadeniz, “İstanbul’un en büyük problemlerinden birisi park ve pazar yerleridir. Bu kapsamda İstanbul’da en fazla kapalı otopark ve pazar yeri yapan ilçe biziz. Ayrıca İlçemize 6 adet yeni kapalı pazar yeri projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Yıllardır pazarcı esnafının olumsuz hava koşullarında çektiği zorluklara son vermek için mücadele ettik. Pazar yeri projelerinin alt kısımlarına ise otopark yaptık. Küçükçekmece’nin yoğun konut dokusunun merkezinde önemli bir ihtiyaca maksimum düzeyde cevap vermiş olduk” dedi.

YAŞLILAR BAŞ TACIMIZ

Karadeniz, “Baş tacı yaşlılarımız için Huzur Evi ve Emekliler Sosyal Tesisi yaptık. Onların hayatlarının son baharında sıkıntı çekmemesi için uğraşıyoruz. Onların rahatını çok önemsiyoruz. Onları bu ilçede rahat yaşatmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.