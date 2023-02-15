Gönüllü oto anahtarcıları imdada yetişti

Asrın felaketinde arabaları sağlam olan ancak anahtarları enkaz altında kalan Adıyamanlı vatandaşların yardımına 22 kişiden oluşan gönüllü anahtarcılar koşuyor. Anahtar ustası İbrahim Yılmaz ve ekibi 200’ün üzerinde araca anahtar yaparak yaklaşık 400 bin liralık ekipmanı ücretini de karşıladı.

İLK 2 GÜN YALNIZDIM

Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyleyen Yılmaz, “Vatandaşların araç anahtarları enkazda kalmış. Beni aradıklarında hepsi feryat figan ağlıyordu. Neyimiz varsa hayatta kalan insanımızındır dedik. İnsanlara yetişmeye çalıştık, insanlar soğukta kalmasın diye. En azından araçlarında kalsınlar istedik” dedi.

İlk gelen taleplerde kendi aracıyla ve yaya olarak gittiği yerlerde anahtar yaptığını ve bu yolla 40 anahtar yapabildiğini anlatan Yılmaz, üçüncü gün çekiciler sayesinde araçları sanayideki iş yerinin önüne getirmeye başladığını söyledi. Yılmaz, kendi elindeki imkanlar sınırlı olunca ve malzemesi tükenince kendisi gibi bu işi yapan meslektaşlarına çağrıda bulunduğunu, İstanbul’dan 11 meslektaşının geldiğini belirtti.

Kendilerini arayan binlerce vatandaş olduğunu anlatan Yılmaz, “İnsanlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Araçlarını bize getiren vatandaşları önce sıraya alıyoruz. İşlem bittiğinde, anahtarları hazır olduğunda vatandaşlardan araçların onların ya da yakınlarına ait olduğuna dair bir belge göstermesini istiyoruz. Kimlik numarası alıyoruz veya e-Devlet’ten araçların kendileri ya da ailesinden birine mi ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Buraya Ordu’dan gönderilen koordinatör valimiz ile görüştük, güvenlik amacıyla polis memuru gönderilecek. Sonrasında daha güvenli bir şekilde araç sahiplerine bu anahtarları teslim edebileceğiz” şeklinde konuştu.

TALEP AYLARCA SÜRER

İlk yaptığı anahtarları tanıdıkları ve yakın çevresine yaptığını ifade eden Yılmaz, “İlk başlarda kayıt tutamadım. Herkese yetişmeye çalıştım. Sonrasında kayıt altına almaya başladım. Şu an günde 80-100 arası araç anahtarı yapma kapasitemiz var. Bu işi tamamen ücretsiz yapıyoruz, gücümüz yettiği yere kadar da yapacağız. Tüm ekip bir ay çalışırsa

buradaki talep ancak eritilebilir” dedi.

Ücretsiz kod gönderdiler

İstanbul’dan yardıma gelen ve malzeme konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Murat Bildik, “Dükkanımızdaki tüm malzemeleri alıp burada vatandaşlara anahtar yaptık. Ancak malzemelerimizin bittiği yerde yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Acil olarak bize ekipman ve malzeme yardımı gerekiyor. Biz daha önce diğer illerdeki tanıdık anahtarcılardan yardım getirdik ama hepsi eriyor” diye konuştu. Yeni araçların anahtarlarını yapabilmek için üretici firmaların da destekler verdiğini belirten Bildik, “Firmaların her aracın şase numarası için belirledikleri kodu araç beyinlerine girmemiz gerekiyor. Fabrikalar da ücretsiz olarak bize bu kodları sağladı. Ellerinden gelen destekleri

bize verdiler” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler minnettar

qAnahtar için bekleyenlerden biri de aracın başında bekleyen Mustafa Yavaş. Depremden 17 saat sonra ailesi ile birlikte enkazdan çıkarılan Yavaş’ın, evlerinde bulunan baldızı ve onun 18 yaşındaki kızı vefat etmiş. Arabasının anahtarı enkazda kaldığı için cenazeleri götürmekte zorlanan Yavaş, araç çalışmadığı için şehir dışına çıkamamış. Yılmaz usta ve ekibi sayesinde 3 saatte aracın anahtarı yapıldı ve kendisine teslim edildi.







