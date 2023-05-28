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Göveçlik’in suyu Akbaş Barajı’ndan

Denizli Büyükşehir Belediyesi susuzluk riski taşıyan Göveçlik Mahallesi’ne Akbaş Barajı’ndan ulaştırılacak suyun iletim hattı çalışmalarını inceledi.

04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Göveçlik Mahallesi su iletim hattı.

Göveçlik Mahallesi su iletim hattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefiyle hayata geçirilen Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirilen suyu, özellikle yaz aylarında susuzluk risk taşıyan Göveçlik Mahallesi’ne ulaştıracak iletim hattı çalışmalarını inceledi. Çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada Denizli’nin içme suyu ihtiyacı için geleceğe yaptıkları en güzel yatırımlardan birinin Akbaş Barajı olduğunu ifade ederek, “Arıtma tesisi ve iletim hatlarıyla baraj suyunu Denizli merkezimize getirdik. Çok şükür şu anda birçok mahallemiz Akbaş Barajı’ndan gelen suyu kullanıyor” diye konuştu.


#Denizli Büyükşehir Belediyesi
#Osman Zolan
#Akbaş Barajı
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