Gözyaşlarıyla uğurlandılar

11 Mart pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönerken İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Kalma Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, pilot Melike Kuvvet ve kabin görevlisi Eda Uslu son yolculuklarına uğurlandı.

Mna Başaran

ORAYI KENDİM İÇİN ALDIM

Önceki gün İran’dan Türkiye’ye getirilen cenazeleri teslim alan aileler, tabutlarından başından bir an ayrılmadı. İş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile iş ve spor dünyasından çok sayıda isim ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Mina Başaran'ın cenazesi Göktürk Mezarlığı'na Sinema Akay ve Burcu G. Urfalı'nın cenazeleri Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLDİLER

Aslı İzmirli ve Ayşe And için ise Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İki arkadaşın cenazeleri kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Düşen jette kabin memuru olan Eda Uslu da Belikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Saygı nöbeti tutuldu

Kazada hayatını kaybeden pilot Melike Kuvvet Konya’da toprağa verildi. Kadın pilot için defnedileceği Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve uçuş okulu öğrencileri de katıldı. Anne Emine, ablası İlknur Kuvvet ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Kadın pilotun tabutuna binbaşı rütbeli pilot uçuş tulumu bırakılırken daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşları saygı nöbeti tuttu. Melike Kuvvet, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Zeynep Coşkun

Coşkun bugün defnedilecek

İran’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Bursalı işadamı Orhan Coşkun’un kızı mimar Zeynep Coşkun’un cenazesi bugün Bursa’dan kaldırılacak. Coşkun’un cenazesi öğle vakti Bursa Organize Sanayi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Görükle Aile Kabristanı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek. Zeynep Coşkun’un ailesi verdiği vefat ilanında çelenk gönderilmemesi, dileyenlerin Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve TEV’e bağışta bulunmalarını istedi.

Tabutunu eşi omuzladı

İran’daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Kalma Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı’nda, Jasmin Baruh Siloni için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törenlere Hananel ve Baruh'un aileleri, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Bu sırada Liana Hananel’in eşi Erol Hananel’in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü. İki arkadaş düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.