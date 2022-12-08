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ISPARTA

Gripse 3 gün okula göndermeyin: Eğitime 1 hafta grip molası

Kış mevsimiyle birlikte artış gösteren grip vakaları en çok çocuklarda görülüyor. Uzmanlar, özellikle okullarda bulaşın fazla olması nedeniyle hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini söylüyor. Isparta Sütçüler’de grip vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gripse 3 gün okula göndermeyin: Eğitime 1 hafta grip molası
Isparta Sütçüler’de grip vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini söyledi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, Kovid-19 kaynaklı hastaneye başvuruların çok artmadığını belirterek, “Kovid-19, son 2 aydır stabil bir seyir izliyor. Vakalar var ama ağır bir tabloyla hastaneye veya yoğun bakıma yatış oranlarında herhangi bir artış yok. Şu an süreç bu şekilde devam ediyor.” ifadesini kullandı. Buna karşılık kış dönemine girilmesiyle influenza (grip) gibi solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini dile getiren Turan, “Şu an influenza, RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) gibi diğer viral etkenler, daha yaygın ve daha fazla karşımıza çıkıyor. Acil servislere başvuruların büyük çoğunluğu da influenza kaynaklı.” diye konuştu.

GRİPTE BİR FARKLILIK YOK

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 salgını öncesinde, kış dönemlerinde yoğun görülen solunum yolu enfeksiyonlarının 2 yıllık süreçte maske kullanımının da etkisiyle daha az yaşandığına dikkati çekti. Bu yıl mevsimsel grip etkenleriyle yeniden karşı karşıya kalındığının altını çizen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında salgın öncesi dönemde yaşanan viral semptomların aynısı görülüyor. Çok büyük farklılıklar yok. İnfluenza daha yaygın bulaş ortamı bulunca, Kovid-19’a göre daha yaygın görülmeye başladı yani daha baskın hale geldi. ” Prof. Dr. Turan, solunum yolu enfeksiyonlarının okulda çocuklar arasında çok hızlı bulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemelerini öneriyorum. Ayrıca okullar, kurumsal olarak öğrencilerine bu tip solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun görüldüğü dönemlerde maske takmalarını önerebilir. Böylelikle çocukların birbirlerine, oradan da ailelerine hastalık bulaştırmaları önlenebilir. Bunun yararlı ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ama elbette bu okulların kendi kararıdır.”

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Toz kekik için, bir bardak kaynar suya yaklaşık 1 çay kaşığı toz ekleyin ardından karıştırın. Öğütülmüş kekik, doku olarak matcha yeşil çay tozuna benzer. Bununla beraber iyice karışmasını sağlamak için birkaç kez karıştırıp biraz bekleyin.
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