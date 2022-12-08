Gripse 3 gün okula göndermeyin: Eğitime 1 hafta grip molası

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemesi gerektiğini söyledi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, Kovid-19 kaynaklı hastaneye başvuruların çok artmadığını belirterek, “Kovid-19, son 2 aydır stabil bir seyir izliyor. Vakalar var ama ağır bir tabloyla hastaneye veya yoğun bakıma yatış oranlarında herhangi bir artış yok. Şu an süreç bu şekilde devam ediyor.” ifadesini kullandı. Buna karşılık kış dönemine girilmesiyle influenza (grip) gibi solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini dile getiren Turan, “Şu an influenza, RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) gibi diğer viral etkenler, daha yaygın ve daha fazla karşımıza çıkıyor. Acil servislere başvuruların büyük çoğunluğu da influenza kaynaklı.” diye konuştu.

REKLAM

GRİPTE BİR FARKLILIK YOK

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 salgını öncesinde, kış dönemlerinde yoğun görülen solunum yolu enfeksiyonlarının 2 yıllık süreçte maske kullanımının da etkisiyle daha az yaşandığına dikkati çekti. Bu yıl mevsimsel grip etkenleriyle yeniden karşı karşıya kalındığının altını çizen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında salgın öncesi dönemde yaşanan viral semptomların aynısı görülüyor. Çok büyük farklılıklar yok. İnfluenza daha yaygın bulaş ortamı bulunca, Kovid-19’a göre daha yaygın görülmeye başladı yani daha baskın hale geldi. ” Prof. Dr. Turan, solunum yolu enfeksiyonlarının okulda çocuklar arasında çok hızlı bulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemelerini öneriyorum. Ayrıca okullar, kurumsal olarak öğrencilerine bu tip solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun görüldüğü dönemlerde maske takmalarını önerebilir. Böylelikle çocukların birbirlerine, oradan da ailelerine hastalık bulaştırmaları önlenebilir. Bunun yararlı ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ama elbette bu okulların kendi kararıdır.”

REKLAM