Gündem Güçlendirilmiş kadroyla 2023e MKYKya yüzde elli takviye
ANKARA

​Güçlendirilmiş kadroyla 2023’e: MKYK'ya yüzde elli takviye

Güçlendirilmiş kadroyla 2023’e: MKYK'ya yüzde elli takviye

Yarın yapılacak AK Parti kongresinde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği mesajlara ve partiyi 2023’e götürecek kadroların belirlenmesine çevrildi. Erdoğan’ın, MKYK’yı büyük oranda değiştireceği belirtilirken, üye sayısının da 50’den 75’e çıkarılması gündemde. Ayrıca karar organlarında tecrübeli siyasetçilere yer verilmesi bekleniyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Güçlendirilmiş kadroyla 2023’e: MKYKya yüzde elli takviye
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklarını tamamladı. Yarın yapılacak kongrede gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği mesajlarda ve partiyi 2023 seçimlerine götürecek kadroların belirlenmesine çevrildi. Kulislerde, Erdoğan’ın, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu (MKYK) büyük oranda değiştireceği konuşuluyor. Bunun yanısıra, partinin en üst karar organı olan MKYK’nın üye sayısının da 50’den 75’e çıkarılacağı belirtiliyor.

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Kabine değişikliği olacak mı?

ERDOĞAN’A SUNULDU

  • “Yeni dönemin başlangıcı” olarak adlandırılan büyük kongre öncesinde parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda Tüzük Değişikliği Komisyonu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, MKYK’nın üyesi sayısının 75’e çıkarılması ele alındı. Buna ilişkin çalışma, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, üye sayısının 75’e çıkarılmasına karar verirse, konu kongre günü delegelerin oyuna sunulacak.

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YENİ BAŞKANLIK

Söz konusu değişikle, tüm toplumu kuşatacak bir kadronun oluşturulmasının hedeflendiği dile getiriliyor. Kongre sloganını “Türkiye için güven ve istikrar” olarak belirleyen AK Parti’nin, tecrübe ve birikimini yansıtacak tecrübeli siyasetçilere de MKYK’da yer verileceği kaydediliyor. Öte yandan, tüzük değişikliği ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı adıyla bir başkanlık kurulacağı ifade ediliyor. Yine mevcut iki başkanlığın da birleştirileceği belirtiliyor.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

İNSAN HAKLARI BELGESİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltecek bir yol haritası olan ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Erdoğan’ın yine, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Politika Belgesi’ni de kongrede açıklayacağı kaydediliyor.

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