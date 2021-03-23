​Güçlendirilmiş kadroyla 2023’e: MKYK'ya yüzde elli takviye

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklarını tamamladı. Yarın yapılacak kongrede gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği mesajlarda ve partiyi 2023 seçimlerine götürecek kadroların belirlenmesine çevrildi. Kulislerde, Erdoğan’ın, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu (MKYK) büyük oranda değiştireceği konuşuluyor. Bunun yanısıra, partinin en üst karar organı olan MKYK’nın üye sayısının da 50’den 75’e çıkarılacağı belirtiliyor.

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ERDOĞAN’A SUNULDU

“Yeni dönemin başlangıcı” olarak adlandırılan büyük kongre öncesinde parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda Tüzük Değişikliği Komisyonu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, MKYK’nın üyesi sayısının 75’e çıkarılması ele alındı. Buna ilişkin çalışma, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, üye sayısının 75’e çıkarılmasına karar verirse, konu kongre günü delegelerin oyuna sunulacak.

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YENİ BAŞKANLIK

Söz konusu değişikle, tüm toplumu kuşatacak bir kadronun oluşturulmasının hedeflendiği dile getiriliyor. Kongre sloganını “Türkiye için güven ve istikrar” olarak belirleyen AK Parti’nin, tecrübe ve birikimini yansıtacak tecrübeli siyasetçilere de MKYK’da yer verileceği kaydediliyor. Öte yandan, tüzük değişikliği ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı adıyla bir başkanlık kurulacağı ifade ediliyor. Yine mevcut iki başkanlığın da birleştirileceği belirtiliyor.

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GÜNDEM AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

İNSAN HAKLARI BELGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltecek bir yol haritası olan ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Erdoğan’ın yine, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Politika Belgesi’ni de kongrede açıklayacağı kaydediliyor.