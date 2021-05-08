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ANKARA

Güçlü meclis güçlü AYM: 120 maddelik anayasa teklifi hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği doğrultusunda oluşturulan kurul, anayasa taslağını hazırladı. Yeni anayasa ile ilk 4 madde korunurken, Meclis’in güçlendirilmesi hedefleniyor. YÖK, RTÜK gibi kurumlar anayasadan çıkarılıyor, AYM’nin yapısının güçlendirilip, bireysel başvurunun kapsamı genişletiliyor

Osman Özgan Yeni Şafak
Güçlü meclis güçlü AYM: ​120 maddelik anayasa teklifi hazır​
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından oluşturulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu’nun çalışmalarını tamamladığı yeni anayasa teklifinin detaylarına ulaşıldı.

  • Kurul’un bayramın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı yaklaşık 120 maddelik taslağa göre, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor. Yeni anayasa ile Meclis’in güçlendirilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiler göre, anayasada yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların çıkarılması öngörülüyor. Bunun yerine söz konusu kurumlarla ilgili kanuni düzenleme yapılacak.

AYM’NİN YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

  • Teklife göre Anayasa Mahkemesi (AYM) ise korunuyor. Yeni anayasayla, AYM’nin yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Teklife göre, yeni birimler oluşturulacak, bireysel başvuruların kapsamı genişletilecek. Kaynaklar, teklifteki AYM düzenlemesine ilişkin, “Taslakta AYM’nin zayıflatılması ya da Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılması gibi bir düzenleme yok. Bireysel başvurunun anayasadaki düzenlemesi daha da net bir hale getirilecek” ifadelerini kullandı.

YARDIMCININ SEÇİMLE GÖREVE GELMESİ

Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik anayasa teklifinde, Başkan ile 2 yardımcısının seçilmesi öngörülüyordu. Kaynaklar, bununla ilgili ise “2 başkan yardımcısı olmaz, ancak bir başkan yardımcısı olabilir. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek” ifadesini kullandılar.

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