Güle güle Bilge Ana: 29 yıl sonra evlatlarının yanında

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren (Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) Mevlüde Genç'in cenazesi Almanya'dan uçakla dün Samsun'a getirildi. Getirilen Genç'in cenazesi, Amasya’nın Taşova ilçesinin Mercimek Köyü’ne götürüldü. Köydeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, ‘Bilge Ana’ Genç'in Türk bayrağına sarılı naaşı köy mezarlığına taşındı. Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mevlüde Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

'BİLGE ANA'YI YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze törenine, Mevlüde Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç, ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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MEVLÜDE ANNEMİZE BAKSINLAR

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok üzgün olduklarını belirterek, "Türk kadını, annesi nasıl olur, en zor durumda bile evlatlarına, ailesine hangi mesajı vermesi gerektiğini biz Mevlüde bacımızdan gördük. Nefret ve kini değil, sevgi dilini, muhabbet dilini nasıl çoğaltırız Mevlüde Annemize baksınlar" diye konuştu.

Mevlüde Genç’ten ilham alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Mevlüde Genç hakkında şu ifadeleri kullandı: “Alman ırkçıları tarafından kundaklanan bir evde 5 vatandaşımız yanarak hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç ablamız, Avrupa’daki Türk ve Müslüman düşmanlığı ile mücadelemizin adeta sembolü haline gelmişti. Mevlüde Genç hanımefendiye Allah’tan rahmet dilerken, Avrupa’daki Türk ve Müslüman topluma giderek artan düşmanlık dalgası ile mücadelemizi ondan alacağımız ilham ile sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."

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Kızlarının yanına defnedildi.

Sözün bittiği yerdeyiz

Cenazede taziyeleri kabul eden Mevlüde Genç'in kardeşi Fadime Güneş, "Sözün bittiği yerdeyiz. Dilim varmıyor onun anlattıkları, yaşadıkları. Her zaman, 'Gardaş acı, benim acım. Hiç kimseyle kötü olmayın. Kimseye küsüp, darılmayın. Acılarımı içime gömdüm. Siz kimseye kinlenmeyin' derdi. 'Aman abla, ne kadar iyisin' diyordum. 'Doğduğum değil; doyduğum yerdeyim' derdi. Ablam anlatılmaz, onunla yaşamak gerek. Onun ekmeğini yemeyen insan yoktur" dedi.