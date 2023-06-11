Güler’in ilk toplantısı NATO’da

Yaşar Güler.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15-16 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek. Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı döneminde birçok kez NATO toplantılarına katıldı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINMIŞTI
Bakan Güler, son olarak NATO ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı döneminde Brüksel’de 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılmış ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Son olarak 14 Şubat’ta yapılan Savunma Bakanları Toplantısı’nda başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere birçok konu ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılamadığı toplantılarda, Türkiye’yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil etmişti.