Güler’in ilk toplantısı NATO’da

Bakan Güler, son olarak NATO ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı döneminde Brüksel’de 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılmış ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Son olarak 14 Şubat’ta yapılan Savunma Bakanları Toplantısı’nda başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere birçok konu ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılamadığı toplantılarda, Türkiye’yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil etmişti.