|
Gündem

Güler’in ilk toplantısı NATO’da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakan olarak ilk uluslararası toplantısına katılmaya hazırlanıyor.

Canberk Doğan
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yaşar Güler.

Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15-16 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek. Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı döneminde birçok kez NATO toplantılarına katıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINMIŞTI

Bakan Güler, son olarak NATO ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı döneminde Brüksel’de 17-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılmış ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Son olarak 14 Şubat’ta yapılan Savunma Bakanları Toplantısı’nda başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere birçok konu ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılamadığı toplantılarda, Türkiye’yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil etmişti.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#NATO
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu