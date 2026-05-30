Gün boyu kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tarihe vurduğumuz mühürlerin en büyüklerinden İstanbul’un fethinin yıl dönümü kutlu olsun” ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında “İstanbul’un fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir” şeklinde konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan paylaşımda ise “Gemileri karadan yürüterek tarihe damga vurduğumuz bu büyük zafer, sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi” ifadesi kullanıldı.