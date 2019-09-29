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TRABZON

Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı

Habersiz aldıkları otomobil sonları oldu: 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt'un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi. Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Habersiz aldıkları otomobil küçük Yunus'un sonu oldu.
Habersiz aldıkları otomobil küçük Yunus'un sonu oldu.

Kaza, dün, Çaykara'ya bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede gezmeye başladı. Kardeşi Hamza Kurt'un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi.

DHA
Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi.

DHA
Gerçekleşen kazada Yunus Emre Kurt hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Tedaviye alınan Hamza Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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