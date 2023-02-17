Hacı, hakim olacaktı

Tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremin acılarını sarmaya çalışıyor. Yitip giden hayatların, yok olan ailelerin ardından ise acı hatıralar kaldı. Adıyaman’da depremin sembolü haline gelen Menekşe Apartmanı’nda önceki gün 6 kişilik Uyar ailesinin cenazelerine ulaşıldı. Apartmanın enkazından 51 yaşındaki Ahmet Uyar, 49 yaşındaki eşi Fatma Uyar, 28 yaşındaki Hacı Uyar, 23 yaşındaki ikizler Ayşe-Emine Uyar ve ailenin en küçüğü 12 yaşındaki Yusuf Uyar’ın cansız bedeni çıkarıldı. Günlerdir enkaz başında bekleyen aile yakınları hüzne boğuldu. Depremin ikinci günü İstanbul’dan Adıyaman’a ulaşabilen Müslüm Arik, Uyar ailesinin hikayesini Yeni Şafak’a anlattı.

Hacı Uyar’ın hakim adayı olduğunu belirten Arik şöyle konuştu: “28 yaşındaydı. Hukuk fakültesini bitirip hakimlik stajını yapmıştı. ‘Adalet için çalışacağım’ diyordu. Kısmet olmadı. Atanmasına günler kala şehit oldu. Babası Ahmet abi, Menekşe Apartmanı’nın kapıcılığını yapardı. Durumları iyi değildi. Hacı’yı okutmak için gündüz kapıcılık, geceleri de konteynerlerden pet şişe toplayıp satıyordu. Tek hayali Hacı’nın hakim olduğunu görmekti. O da göremedi. Biz yakınları olarak Adalet Bakanlığı’na bir çağrı yapmak istiyoruz. Hacı’nın adı yaşatılsın. Bir Adalet Sarayı’na adı verilsin istiyoruz.”