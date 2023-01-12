Hakimi CHP'den mi bulacağız: İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine bakanlığın faaliyetlerini anlattı. Bozdağ, kamuoyunun takip ettiği davalarda iktidarın yargıya müdahale ettiği eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkum edildiği davayı hatırlatarak, “Hakimi kim değiştirmiş? Adalet Bakanı mı değiştirmiş? Hakimi Hakimler ve Savcılar Kurulu 1’inci Dairesi değiştiriyor. Ne yapacağız? CHP Genel Merkezi’nden hakim mi bulacağız? Bu hakimi Sayın İmamoğlu ve avukatları reddettiler; ‘Bize karşı tarafsız değil’ diye. Üç defa reddedildi, itiraza götürdüler. Şimdi kendi reddettikleri, ‘tarafsız değil’ dedikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.” dedi.

SİYASİ YASAĞI ANAYASA KOYUYOR

Siyasi yasağı kanunun değil Anayasa’nın koyduğunu belirten Bozdağ, “Anayasa koyduğu için ‘hakaret’ suçu cezası 1 yıl olduğu zaman siyasi yasağı Anayasa koyuyor. Hakim sadece Anayasa’nın bu hükmünün kararını yazıyor. Bu ‘cezasızlık’ algısını ortadan kaldırmak için atacağımız adımın Türkiye’de pek çok tartışmayı sona erdireceğine de ben inanıyorum. Çalışma sürüyor. Dünyayı da inceliyoruz” diye konuştu.

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MASANIN SİSTEMİ YOK

Bozdağ, 6’lı masa liderlerinin imzası ile cumhurbaşkanının kararlarının uygulanacağı söylemine de tepki gösterdi. Bozdağ, “Bu sistemsizlik önerisi. Sistem yok ortada. Cumhurbaşkanı’na ait yetkileri başkalarının kullanmak istemesi ve ‘Kullanacağız, imzamız olmadan olmaz, protokole yazacağız’ demesi bana darbecileri hatırlatıyor. Bunlar darbecilerin 27 Mayıs’ta ve 12 Eylül’de yaptıklarını demokratik bir seçimle Cumhurbaşkanı adaylarına şimdiden kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu darbe teşebbüsü değil sivil darbe” dedi.

HDP’YE KAPATMA DAVASI

Bakan Bozdağ, HDP’nin kapatılması davasıyla ilgili sorular üzerine, yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, “Mahkemenin kararı her ne yönde olursa olsun bizim yapmamız gereken o karara saygı duymaktır. Bundan daha fazla söylememiz de yanlış olur” diye konuştu.

Bekir Bozdağ ve Fazlı Şahan

CUMHURBAŞKANI’MIZIN ADAYLIĞI HAKKI

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili “Bunlar hukuk uydurmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaylığı Anayasa’ya da yasalara da uygundur. Aday konusunda hukuken herhangi bir şüphe yoktur. Adaylık Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı’mızın anayasal hakkıdır. Boş yere orada enerji harcamalarına hacet yok” dedi. Öte yandan Bozdağ, “28 Şubat davası hükümlüleri “Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında ‘kocama hali’ne ilişkin raporlar Adli Tıp’tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor.” dedi.

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Kamuda çalışma cezası geliyor

İki yıla kadar olan cezalarda hapis cezası uygulanmadığını hatırlatan Bozdağ, bu durumun toplumda bir cezasızlık algısı yarattığını söyledi. Bozdağ, “Diyelim ki birisi çimleri söktüğü için ceza aldı. Bu kişi kamu malına zarar verdiği için belediyenin park ve bahçelerinde aldığı ceza süresi kadar çalışacak” dedi.

Ateş suikastı aydınlatılacak

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 13 kişinin tutuklandığını hatırlatan Bozdağ, “Bu konu bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır. Ve konu her yönüyle aydınlatılacaktır” dedi. Bozdağ, tetikçinin yurt dışına kaçıp kaçmadığına yönelik soru üzerine, “Şu anda bir bilgi yok bu yönde elimizde” diye konuştu.

İadede ısrarlıyız

Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’dan FETÖ, PKK gibi örgüt mensuplarını iade taleplerine ilişkin soru üzerine, iadelerde topun bu ülkeler tarafından yargıya atıldığını söyledi. Bozdağ, “Hiçbir ülkede yargı dış politikayı belirlemez. Israrlı bir şekilde Türkiye bu iade taleplerini somuta dönüştürüp, bunların iadesini sağlamaya devam edecektir. Onlar reddetti diye biz vazgeçmedik, vazgeçmeyiz” dedi.

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