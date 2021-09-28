Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Yunus Tertemiz, geçen yıl da aynı yollardan kamyonla ot taşıdığını belirterek, “Bir video da çekip sosyal medya hesabıma yükledim. Kısa sürede 17 milyon kişi izledi. Binlerce yorumda yolun Karadeniz tarafları olduğu şeklinde yazıldı. Her ne kadar yolun Hakkari’de olduğunu yazsam da kimse itibar etmedi. Ben de bunu o takipçilerime izletmek için haber olmasını istedim. Burası Rize değil Hakkari dağları” ifadelerini kullandı. Yollar tehlikeli olduğu için yanına kimseyi almadığını söyleyen Tertemiz, “Hafta içinde 7 kez yük almak için bu dağa çıktım. Son seferimi de kazasız belasız indirmeyi başardım. Hava rüzgarlıydı. Aracım yer yer sarsılıyordu. Tedbir amaçlı çıkarken ve inerken de yanıma kimseleri almıyorum. Hani olası bir arızada araçtan her türlü atlayabilirim” diye konuştu.