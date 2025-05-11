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Hakkari'de şap paniği: İlçede hayvan hareketleri geçici süreyle durduruldu

Hakkari'de şap paniği: İlçede hayvan hareketleri geçici süreyle durduruldu

22:3511/05/2025, Pazar
AA
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hayvanların meraya çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hayvanların meraya çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların meraya çıkarılması yasaktır. Tüm hayvan sahipleri, hayvanlarını ahır veya ağıl içinde tutmakla yükümlüdür. Kural ihlali durumunda cezai işlem uygulanacak, dışarıda tespit edilen hayvanlar aynı gün kesime sevk edilecektir. Tüm vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin bu kurallara uyması halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."



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